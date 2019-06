Ballottaggio Forlì vincitore | Forlì Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Gian Luca Zattini | Chi ha vinto | Lega | PD

Ballottaggio Forlì vincitore | Il centrodestra strappa Forlì al centrosinistra con la vittoria del candidato sindaco Gian Luca Zattini, che ha prevalso sul candidato del centrosinistra Giorgio Calderoni.

Si tratta di una vittoria storica, dal momento che il centrosinistra governava la città, considerata una vera e propria roccaforte rossa, da 50 anni.

Zattini aveva già sfiorato la vittoria al primo turno quando aveva ottenuto il 45,8 per cento dei consensi a fronte del 37,2 per cento dei voti presi dal suo avversario.

Zattini era sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Forlì Cambia e Il Popolo della Famiglia, mentre Calderoni aveva l’appoggio di Partito Democratico, Forlì Bene Comune, Forlì Solidale e Verde, FORLIfe, Lista Civica.

Al ballottaggio, Gian Luca Zattini ha ottenuto il 53,07 per cento dei voti (27.207 voti), mentre Giorgio Calderoni si è fermata al 46,93 per cento (24.056 voti).

Gian Luca Zattini (centrodestra) vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Forlì. Sconfitto Giorgio Calderoni (centrosinistra).

A Zattini sostanzialmente è bastato confermare i voti presi al primo turno per essere eletto primo cittadino di Forlì. Giorgio Calderoni, invece, ha ottenuto circa duemila voti in più rispetto al primo turno, ma non è stato sufficiente per recuperare lo svantaggio dallo sfidante.

Ballottaggio Forlì 2019 | I risultati del primo turno del 26 maggio

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto domenica 26 maggio 2019:

– Zattini (centrodestra): 45,8%

– Calderoni (centrosinistra): 37,2%

– Vergini (M5S): 10,8%

– Ravaioli (Forlì Sicura): 3,2%

– San Vicente (L’Alternativa per Forlì): 3%

Ballottaggio Forlì vincitore | Forlì elezioni comunali 2019 | La guida al voto

Si vota domenica 9 giugno, con i seggi aperti dalle 7 alle 23.

Sull’unica scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

