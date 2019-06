Ballottaggio Campobasso vincitore | Campobasso Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Roberto Gravina | Chi ha vinto | M5s | Lega

Ballottaggio Campobasso vincitore | A Campobasso arriva il risultato sperato dal Movimento Cinque Stelle: il candidato pentastellato Roberto Gravina si impone sulla candidata della Lega e del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro.

Quest’ultima al primo turno era in vantaggio: aveva infatti ottenuto il 39,7 per cento dei voti, quasi 10 punti in più rispetto a Gravina. Al ballottaggio, però, i voti raccolti al primo turno dal sindaco uscente Antonio Battista del PD (Qui i risultati del primo turno) sono confluiti quasi tutti sul candidato grillino.

Come vi avevamo spiegato in questo articolo, Campobasso rappresentava un primo esperimento di alleanza anti-Lega tra Pd e M5s. I dem infatti avevano dato indicazione di non votare Lega al ballottaggio.

Ballottaggio Campobasso vincitore – In molti hanno già parlato a questo proposito di un esperimento replicabile a livello nazionale, specie se Salvini dovesse cedere alle lusinghe di Berlusconi e Meloni e optare per un’alleanza tutta di centrodestra, la stessa che si presenta al voto amministrativo.

Al ballottaggio, Roberto Gravina ha ottenuto il 69,1 per cento dei voti (16.139 voti), mentre D’Alessandro si è fermata al 30,9 per cento (7.228 voti).

Roberto Gravina (M5S) vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Campobasso. Sconfitta Maria Domenica D’Alessandro (centrodestra).

La vittoria di Gravina è arrivata con percentuali superiori alle aspettative. La Lega ha sostanzialmente replicato il risultato del primo turno, mentre il M5s ha raccolto quasi tutti i voti presi dagli altri candidati al primo turno

Ballottaggio Campobasso vincitore | Elezioni comunali 2019 | I risultati del primo turno

Questi i risultati del primo turno delle elezioni svoltesi il 26 maggio 2019:

Maria Domenica D’Alessandro: 39.71 per cento

Roberto Gravina: 29,41 per cento

Antonio Battista (PD): 25.85 per cento

Orlando Iannotti: (Movimento dei Forconi): 0.38 per cento

Paolo Liberanome (Io amo Campobasso): 4.66 per cento

Ballottaggio Campobasso vincitore | Campobasso elezioni comunali 2019 | La guida al voto

Si vota domenica 9 giugno, con i seggi aperti dalle 7 alle 23.

Sull’unica scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

