🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 9 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Portogallo Olanda | Lontano da te | La furia dei titani

ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2019 – DOMENICA – Serata ricca di spunti interessanti quella di ieri sera, domenica 9 giugno 2019, dal punto di vista degli ascolti tv. Rai 1 e Canale 5, infatti, si sfidavano con una programmazione molto ricca e piena di novità.

Su Rai 1, infatti, andava in scena in diretta la partita di calcio tra Portogallo e Olanda, valida per la finale della Uefa Nations League. Canale 5, invece, trasmetteva in prima tv la nuova fiction Lontano da te, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

Gli altri canali però non sono rimasti a guardare: Italia 1 ad esempio lanciava il film La furia dei titani, mentre Rai 3 trasmetteva lo speciale Che storia è la musica di Ezio Bosso.

Come è andata la sfida dal punto di vista degli ascolti?

Ascolti tv 9 giugno 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

I DATI VERRANNO PUBBLICATI INTORNO ALLE 10

Su Rai 1, la partita tra Portogallo e Olanda ha registrato ascolti, con uno share del per cento. Lontano da te, su Canale 5, ha catturato l’attenzione di spettatori, con uno share del per cento.

Su Italia 1 il film La furia dei titani si è fermato al per cento con spettatori, mentre su Rai 3 Che storia è la musica è stato seguito da persone (per cento).

Su Rai 2, le puntate del telefilm N.C.I.S. sono state viste da persone (per cento), mentre lo speciale CR4 – La Repubblica delle donne – I migliori mesi della mia vita su Rete 4 ha ottenuto ascolti, con uno share del per cento.

Molto bene Tv 8, con la replica (un’ora di differita) del Gran Premio del Canada di Formula 1, che è stato seguito da appassionati (per cento di share). Lontano, invece, La 7 con Non è l’Arena di Massimo Giletti, visto da persone (per cento).

Ascolti tv 9 giugno 2019 | Domenica | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

I DATI VERRANNO PUBBLICATI INTORNO ALLE 10

Nella fascia access prime time spopola Paperissima Sprint, che non ha rivali visto che in concomitanza su Rai 1 andava già in onda la partita. Il programma di Canale 5 è stato visto da persone (per cento di share).

Su Italia 1, CSI ha ottenuto ascolti (per cento), mentre su Rete 4 Stasera Italia Weekend si è fermato a spettatori (per cento).

Su Rai 3, Blob è stato visto da persone (per cento), mentre su Rai 2 il Tg2 delle 20.30 ha ottenuto il per cento di share con utenti connessi.