Amiche morte A1 – Tre ragazze sono morte in un terribile incidente sull’A1, fra Modena e Bologna, lo scorso giovedì attorno alle ore 18. L’auto su cui viaggiavano, un’Alfa 147, è stata travolta da un camion.

Nello schianto sono morte Zainaba El Aissaoui, 41 anni, Veronica Fili e Otilia Camelia Ceornodolea, entrambe 23enni residenti a Sassuolo. L’unica sopravvissuta è Souaad El Aissaoui, 22 anni, sorella di una delle vittime e che viaggiava nella parte anteriore dell’abitacolo al posto del passeggero.

La comitiva era diretta all’aeroporto di Bologna dove le attendeva un volo per Valencia, in Spagna, dove avrebbero dovuto fare una sorpresa a un’amica in Erasmus. Ad accompagnarle era Zainaba El Aissaoui, alla guida della vettura.

Salva per miracolo la quarta ragazza dichiarata fuori pericolo e uscita dalla Rianimazione per passare al reparto di Ortopedia. Lo scorso venerdì si è tenuta una veglia di preghiera al Palazzetto dello sport di Sassuolo dove hanno partecipato oltre mille persone.

“È un dolore troppo grande, Zainaba non c’è più – ha raccontato il padre come riportato dal “Resto del Carlino” – Per fortuna Souaad si è risvegliata dal coma”. Secondo i rilievi della Stradale di Modena, l’Alfa ha avuto un guasto e ha accostato sulla destra, rallentando sensibilmente la velocità fino ai 40 chilometri all’ora.

Un primo tir dietro la vettura è riuscito a evitare l’auto su cui viaggiavano le tre. Il secondo, guidato da un casertano di 46 anni negativo all’alcotest, non è riuscito a rallentare.

Il camion andava a 88 chilometri orari in un tratto in cui il limite è di 80. “Ho visto l’auto bloccarsi d’improvviso e non ho potuto fare nulla” ha raccontato l’uomo scioccato ai poliziotti.

