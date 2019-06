Zinchenko giornalista – Il video del calciatore dell’Ucraina Oleksander Zinchenko che bacia in diretta la giornalista che lo stava intervistando dopo la fine della partita con la Serbia, valida per le qualificazioni a Euro 2020, sta facendo il giro del web.

Al termine del match vinto 5 a 0, il giocatore in forza al Manchester City non è riuscito a contenere l’entusiasmo per la vittoria e si è avventato sulla reporter Vlada Sedan che gli stava ponendo alcune domande.

Prima l’ha fissata e poi l’ha baciata senza preavviso, non senza imbarazzi. da parte della ragazza. Alla fine del siparietto, il centrocampista ha anche lanciato uno sguardo fiero alla telecamera per poi andarsene.

Un atteggiamento che non è stato particolarmente apprezzato in rete anche se gira la voce che tra i due ci sia del tenero.

I due si conoscono da tempo, così come testimoniato da alcune foto sui social ma non si è mai fatto cenno a una relazione ufficiale. Il bacio del 22enne ucraino ha ricordato un altro episodio del passato con protagonista il portiere della Spagna Iker Casillas.

Dopo il trionfo delle “furie rosse” al Mondiale del 2010 il calciatore baciò appassionatamente, sempre in diretta tv nel corso di un’intervista, la giornalista Sara Carbonero.

A onor del vero, i due era noto avessero una relazione ma anche quel gesto fece lo stesso scalpore. Il gesto di Zinchenko, invece, non è piaciuto anzi è stato giudicato sbruffone e poco rispettoso verso la reporter che stava lavorando.

