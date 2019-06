Taylor Mega e Sonia Bruganelli shopping insieme da Chanel: è polemica per il lusso sfrenato

Taylor Mega Sonia Bruganelli – Polemica in rete per la sessione di shopping sfrenato di Sonia Bruganelli e Taylor Mega nella boutique Chanel di Milano.

La showgirl, concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello, non ha mancato di pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto a testimoniare gli acquisti appena fatti tra cui una cinta dorata, una borsa di pelle bianca e una maglia a maniche lunghe.

Come sia nata questa inaspettata amicizia tra la moglie di Paolo Bonolis e la modella 26enne resta ancora un mistero. Probabilmente le due si sono conosciute dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma del conduttore romano dove la Mega è stata ospite durante la puntata dedicata alle “Giuliette contro Messaline”.

Lo shopping di lusso è stato documentato da numerose storie su Instagram in cui Taylor Mega si fa consigliare da Sonia Bruganelli per l’acquisto di una borsa.

Non sono mancate le critiche nei confronti delle due per la scelta di ostentare gli acquisti di lusso sui social. Proprio nei giorni scorsi la influencer, showgirl e modella friulana è stata al centro delle polemiche per le cifre che guadagna per ogni post pubblicato sui social, circa 8mila dollari.

Lo stesso accade di frequente anche alla signora Bonolis i cui atteggiamenti sono spesso considerati provocatori come quello di postare le foto a bordo dell’aereo privato.

