Stasera in tv 9 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Portogallo Olanda | Lontano da te

STASERA IN TV 9 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 9 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 9 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – UEFA Nations League Portogallo – Olanda Finale

Questa sera su Rai 1 la finalissima della UEFA Nations League tra Portogallo e Olanda. Si conclude così la prima edizione della nuova competizione per Nazionali che sostituisce le amichevoli internazionali. Chi si aggiudicherà il diritto di qualificarsi automaticamente a Euro2020?

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Contrabbando

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Cloro nero

21:50 – Elementary – La profezia

Su Rai 2 questa sera va in onda una nuova puntata di N.C.I.S., seguita da una della serie Elementary.

La trama di N.C.I.S.: La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Stasera in tv 9 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che storia è la Musica – Anteprima Orchestra Europea Filarmonica

Questa sera su Rai 3 Che storia è la Musica – Anteprima Orchestra Europea Filarmonica, il tentativo di Ezio Bosso di coniugare la musica ai tempi e alle esigenze della televisione.

La trama: L’idea di partenza è molto semplice: raccontare la musica attraverso le metafore della vita, e raccontare la vita attraverso la musica, metafora per eccellenza. Un dialogo continuo dove tutti sono protagonisti: il Direttore, la sua Orchestra, il pubblico in sala e a casa, i tanti ospiti famosi, provenienti da diverse realtà, che creano un legame ancora più profondo tra la musica d’eccellenza e la prima serata televisiva.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21.25 – CR4 – La repubblica delle donne – I migliori mesi della mia vita

Su Rete 4 va in onda una puntata speciale del programma in rosa di Piero Chiambretti, CR4 – La repubblica delle donne, con il sottotitolo I migliori mesi della mia vita. Una sorta di best of dell’ultima stagione, con i migliori momenti e le migliori interviste alle donne del mondo dello spettacolo.

Stasera in tv 9 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.25 – Lontano da te

Su Canale 5 questa sera parte una nuova fiction, Lontano da te, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

La trama: Una ballerina sivigliana, Candela, ed un imprenditore romano, Massimo, si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga e da allora i destini rimangono indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si materializzano nella vita dell’altro, complicandone le relazioni sentimentali.

Ecco i primi minuti della prima puntata in anteprima:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – La furia dei titani

Su Italia 1 questa sera il film La furia dei titani, action con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy, Danny Huston, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Lily James, Reg Wayment.

La trama: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

Ecco il trailer:

Programmi tv 9 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

Questa sera su La7 torna l’appuntamento con Non è l’arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Anche oggi analisi e approfondimenti sui principali fatti di cronaca legati al mondo della politica.

Stasera in tv 9 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:05 – Circuiti da leggenda – 1^TV

20:40 – Paddock Live

21:25 – F1 Gara: GP Canada

Tv 8 questa sera propone in differita il Gran Premio del Canada di Formula 1. Chi vincerà sul circuito di Montreal?

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:10 – Come ti ammazzo il bodyguard

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Caro dittatore Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film Caro dittatore, con Michael Caine, Katie Holmes, Odeya Rush, Seth Green, Jason Biggs.

La trama: Odeya Rush, Michael Caine e Katie Homes in un’insolita commedia. Un dittatore in fuga si rifugia a casa di una studentessa ribelle a cui insegnerà come conquistare il potere a scuola.

Ecco il trailer (in lingua originale):

Programmi tv 9 giugno | Sky Sport Uno

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

18.30 – Paddock Live

20.05 – GP Canada (diretta)

Su Sky Sport Uno la diretta del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vettel in pole position, riuscirà la Ferrari a spezzare il dominio Mercedes?

Stasera in tv 9 giugno | Sky Uno

20:20 – Mollo tutto e cambio vita

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Sky Uno una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel: quattro proprietari di hotel di una stessa area geografica competono in un’appassionante sfida. Ogni albergatore invita gli altri tre presso la struttura: insieme a Bruno Barbieri, i concorrenti assegneranno i loro voti.