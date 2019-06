Sondaggi politici 9 giugno | Sondaggi elettorali oggi | Governo | Lega | M5s

Sondaggi politici 9 giugno – Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, la fiducia degli italiani nei confronti del premier Giuseppe Conte e dei ministri è in calo (qui tutti gli ultimi sondaggi).

I litigi delle ultime settimane hanno scalfito, almeno in parte, la fiducia dell’elettorato nei confronti dell’esecutivo gialloverde.

Il dato più eclatante riguarda il giudizio sulla coesione del governo. A fine gennaio il 51 per cento degli italiani riteneva l’esecutivo M5s-Lega coeso. Oggi lo pensa solo un italiano su quattro (26 per cento).

L’indice di gradimento del governo scende di quattro punti rispetto alla precedente rilevazione. Se a fine aprile il 50 per cento degli intervistati esprimeva apprezzamento per la squadra del premier Conte, oggi questo dato è sceso al 46 per cento.

Sondaggi politici 9 giugno – Interessante anche il dato che riguarda il presidente del Consiglio e i ministri dell’esecutivo gialloverde.

Quanto a Giuseppe Conte, la fiducia nei suoi confronti scende al 53 per cento, in calo di 6 punti rispetto a fine aprile. Lo stesso dato lo fa registrare il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Nel suo caso, il calo rispetto alla precedente rilevazione è di due punti.

Non va meglio a Luigi Di Maio. Nonostante il voto a lui favorevole da parte della piattaforma Rousseau, il ministro del Lavoro vede il suo indice di gradimento abbassarsi al 32 per cento, cinque punti in meno rispetto a fine aprile.

Sondaggi politici 9 giugno | Ultimi sondaggi | Il gradimento dei ministri

Interessante rilevare chi sono i ministri più apprezzati dagli italiani. Dietro a Salvini, leader indiscusso di questa speciale graduatoria, c’è la ministra Giulia Bongiorno, con un indice di gradimento al 41 per cento.

Seguono Giovanni Tria (36 per cento) e Gian Marco Centinaio (28 per cento).

Sondaggi politici 9 giugno | I ministri meno apprezzati

I ministri meno apprezzati dagli italiani, stando a questo sondaggio di Ipsos, sono Barbara Lezzi e Riccardo Fraccaro (per entrambi 20 per cento nell’indice di gradimento).