Sara Tommasi incinta – Sara Tommasi è incinta. A svelare la notizia è la stessa manager della showgirl, Debora Cattoni, proprio nel giorno del suo compleanno.

La neo 38enne umbra sarebbe incinta del fidanzato Angelo, un imprenditore nel mondo delle acque minerali con cui si sarebbe dovuta sposare già un anno fa.

“Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza”, aveva rivelato a proposito del compagno la Tommasi. Dopo anni passati tra droga e set di film porno, la showgirl originaria di Narni sembra aver ripreso una vita normale e ora lavora in una web radio di Terni.

L’ex concorrente dell'”Isola dei Famosi” ha scoperto, proprio in quel periodo nero, di soffrire di bipolarismo. Una presa di coscienza che è stata fondamentale per la sua rinascita.

“Questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta”, aveva raccontato di recente in un’intervista a Le Iene.

La showgirl ha ripercorso quei quattro anni in cui pensava di poter morire da un momento all’altro: “Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida”.

