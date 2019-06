Roland Garros 2019 finale | Finalisti | Quando si gioca | Orario | Data | Tv

ROLAND GARROS 2019 FINALE – Ci siamo: un’altra edizione del Roland Garros, quella del 2019, volge ormai al termine.

Anche quello di quest’anno è stato un Open di Francia di tennis all’insegna dello spettacolo e del bel gioco. E adesso non resta che giocare le finali, per stabilire quale giocatore alzerà al cielo l’ambito premio del secondo Grande Slam della stagione, sia per quanto riguarda il torneo ATP (maschile), sia per quanto riguarda quello WTA (femminile).

Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione di quest’anno del Roland Garros

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla finale del Roland Garros: chi sono i finalisti, quando si gioca e a che ora, dove vederla in tv e in live streaming.

Roland Garros 2019 finale maschile | I due finalisti

Partiamo dal torneo ATP: i due finalisti di questa edizione del Roland Garros saranno Rafael Nadal, numero 2 al mondo e autentico mattatore di questo torneo (ha vinto 11 volte sulla terra rossa parigina), e Dominic Thiem, numero quattro al mondo.

In semifinale, Nadal è riuscito a sbarazzarsi dell’altro campionissimo del tennis mondiale, Roger Federer, che tornava a giocare il torneo dopo quattro anni di assenza. La partita tra i due si è conclusa sul 6-3 / 6-4 / 6-2 in favore di Nadal, che si è aggiudicato così il diritto di giocare la sua dodicesima finale in carriera al Roland Garros.

Thiem, invece, ha vinto contro Djokovic (6-2 / 3-6 / 7-5 / 5-7 / 7-5).

Il calendario completo del torneo parigino

Finale maschile | Data | Orario

Quando si gioca la finale maschile del Roland Garros 2019? La data è domenica 9 giugno 2019.

L’orario invece è a partire dalle 15.

Il tabellone maschile del Roland Garros 2019

Roland Garros 2019 finale maschile | Dove vederla in tv e in streaming

Dove vedere la finale in diretta tv e in streaming?

La partita è visibile in diretta tv sui canali di Eurosport, tv satellitare presente su Sky (ai canali 210 e 211), quindi a pagamento. Per vedere i canali Eurosport, infatti, è necessario essere abbonati a Sky Sport.

L’Open di Francia, però, è visibile anche in live streaming. Come? Grazie alle piattaforme EurosportPlayer e SkyGo. Entrambe permettono di seguire tutti gli eventi sportivi comodamente da pc, tablet o smartphone. Allo stesso modo, però, entrambe sono a pagamento ed è necessario essere abbonati per poter vedere la partita.

Roland Garros 2019 finale femminile | Le due finaliste

Passiamo invece al torneo WTA: la finale femminile sarà un vero e proprio inedito per il tennis. Ad aggiudicarsi il pass per l’ultimo atto del torneo parigino, infatti, sono state la 19enne ceca Marketa Vondrousova e la 23enne australiana Ashleigh Barty. Entrambe le tenniste sono alla prima finale slam di sempre.

Vondrousova, in semifinale, ha battuta Johanna Konta per 7-5 / 7-6. Barty, invece, ha superato Amanda Anisimova al termine di una partita a dir poco rocambolesca, conclusasi sul 6-7 / 6-3 / 6-3.

Il tabellone femminile del torneo

Finale femminile | Data | Orario

A differenza della finale maschile, quella femminile del Roland Garros si gioca sabato 8 giugno 2019.

L’inizio è previsto per le ore 15.

Roland Garros 2019 finale femminile | Dove vederla in tv e in streaming

Anche la finale femminile del torneo parigino è visibile esclusivamente sui canali Eurosport, che fanno parte del pacchetto di Sky Sport.

La partita è disponibile anche in streaming su EurosportPlayer e SkyGo.