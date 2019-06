Previsioni meteo oggi 9 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 9 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 9 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi 9 giugno 2019 | NORD

Per la giornata di oggi sono previsti annuvolamenti compatti su alpi e prealpi con qualche precipitazione che in alcune aree del nord-ovest risulteranno diffuse ed a carattere temporalesco. In serata persistenza dei fenomeni su Piemonte e Lombardia settentrionali. Sul resto del nord Italia estesa nuvolosità alta e stratificata: addensamenti compatti nel pomeriggio sull’appennino, Piemonte ed Emilia Romagna. Previsti rovesci e temporali.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previsto il passaggio di nuvolosità medio-alta con maggiori schiarite su Lazio e Abruzzo durante il pomeriggio e la sera.

SUD E SICILIA

Cielo sereno su tutte le regioni con qualche nube di passaggio, ma poco significativa.

Previsioni meteo oggi domenica 9 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve rialzo su Piemonte centro-meridioanle, Liguria, Pianura Lombarda, Veneto e Friuli Venezia Giulia merdionali, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia Ionica. Senza variazioni di rilievo sul resto dell’Italia.

Massime in calo sulla Valle d’Aosta, Piemonte, coste di Abruzzo e Molise, Puglia centro-meridionale. In aumento su Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti deboli settentrionali su Piemonte centro-meridionale e Liguria. Rinforzi locali sulla Liguria. Deboli orientali sulla restante pianura padana. Deboli da sud al centro. Regime di brezza lungo le coste. Deboli di direzione variabile sulle restanti regioni.

Previsioni meteo oggi domenica 9 giugno 2019 | MARI

Mossi il mar ligure, canale e mare di Sardegna, Adriatico meridionale e mar Ionio. Poco mossi i restanti bacini.