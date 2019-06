Portogallo Olanda streaming live e diretta tv: dove vedere la finale della Uefa Nations League

OLANDA INGHILTERRA STREAMING TV – Questa sera, domenica 9 giugno 2019, alle ore 20,45 Portogallo ed Olanda si sfidano allo stadio Do Dragao di Porto (Portogallo) per la finale della UEFA Nations League, chiamata anche Lega delle nazioni, torneo calcistico (alla prima edizione) con cadenza biennale tra le nazionali affiliate alla Uefa che sta provando a sostituire le vecchie amichevoli.

Da una parte il Portogallo di Cristiano Ronaldo (vittorioso in semifinale 3-1 contro la Svizzera); dall’altra l’Olanda dei ragazzi dell’Ajax e Van Dijk (in semifinale stesa l’Inghilterra 3-1 ai supplementari). Chi alzerà il trofeo?

UEFA NATIONS LEAGUE: COSA È, COME FUNZIONA, I GIRONI E IL CALENDARIO

Dove vedere Portogallo Olanda in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Portogallo Olanda dove vederla in tv | Diretta

La finale della Nations League Portogallo Olanda sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1, anche in HD.

Calcio d’inizio alle ore 20,45.

Portogallo Olanda streaming live | Dove vederla in streaming

In streaming la partita Portogallo Olanda sarà visibile gratis sulla piattaforma RaiPlay.it (sezione “dirette”, “Rai 1”). Per assistere al match bisognerà però registrarsi (gratuitamente) tramite social network (Facebook) o mail.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.