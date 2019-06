Pierluigi Diaco e Sandra Milo, colazione in stile Dolce Vita prima del debutto su Rai 1

Pierluigi Diaco Sandra Milo Instagram | Rai 1 | La Dolce Vita

Pierluigi Diaco Sandra Milo Instagram – Roma. Caldo infernale. Ma su Rai 1 si lavora senza sosta alla preparazione del programma “Io e te”, in onda sulla rete ammiraglia dal 17 giugno a partire dalle 14. Pierluigi Diaco, che condurrò questo nuovo format, fa colazione con la grande diva Sandra Milo. Anche lei, indiscussa diva della Dolce vita, è arruolata nella nuova esperienza tv sulla Rete ammiraglia insieme a Valeria Graci.

Lo scatto, pubblicato da Diaco sui social, si candida a diventare virale. La grande attrice, che da poco ha compiuto 86 anni, ha un’energia formidabile. Lo sa bene Diaco che, alcuni giorni fa, l’ha salutata in conferenza stampa in viale Mazzini con frasi toccanti. Sandra, la vera signora della tv, era seduta in fonda alla grande Sala degli Arazzi. All’applauso di tutti i presenti ha risposto con quel sorriso indelebile, tratto distintivo di un carattere fortissimo. Che resta il suo punto di forza.

Pierluigi Diaco Sandra Milo Instagram | Anticipazioni del nuovo format

Il programma Io e te racconterà i sentimenti, attraverso storie e personaggi: da Iva Zanicchi a Lino Banfi. Ce ne saranno tanti altri. Diaco, carte alla mano, ha una marea di storie pronte per tutte le puntate. Si tratta di un programma diviso in due blocchi, nella seconda parte proprio “come nelle favole” (recuperando una famosa canzone di Vasco) ci sarà un altro tipo di narrazione con la super coppia Milo -Graci.

Il format è nato di sabato pomeriggio dopo una chiacchierata fra Diaco, punta di diamante di RTL 102.5 e il direttore di Rai 1 Teresa De Santis, che vanta una grande esperienza radiofonica nel suo passato. Sicuramente in questo format tradizione e innovazione s’incrociano senza tradire la mission del Servizio pubblico.

R-estate su Rai 1: narrazione ed emozioni nel daytime della rete ammiraglia

Anche questo programma segue la sapiente ricetta firmata De Santis, dove al mattino nella Rete ammiraglia ci sarà spazio all’informazione (anche attraverso programmi di pubblica utilità) mentre nel pomeriggio largo alla narrazione dei sentimenti. Et voilà: Io e te poi La vita in diretta, con il capillare controllo del territorio e una marea di inviati in giro per l’Italia.

Rai 1: Teresa De Santis sola al comando, ma con una ricetta vincente. Grandi sorprese per il nuovo palinsesto