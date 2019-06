Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 9 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 9 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 9 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 9 giugno 2019 | Ariete | Leone | Toro | Bilancia

Anche se non ve la siete passata alla grande in questi giorni, Venere è nel vostro segno cari Ariete e vi aiuterà a preservare quel briciolo di speranza che vi portate dentro.

Anche il Toro vivrà una giornata positiva, il vostro atteggiamento ottimista potrebbe essere quasi contagioso. Il Leone dovrebbe stare attento alle dosi, cercate di vivere la vostra vita sentimentale con più tranquillità e tutto andrà per il meglio.

Giornata positiva anche per la Bilancia, i problemi sono in fase di risoluzione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 9 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Non è un periodo facile per i Gemelli, tanti problemi da gestire e non siete più in grado di farlo da soli. Periodo complicato anche per il Cancro, soprattutto in campo professionale.

Cari Vergine, siete tormentati da uno scontro recente che vi ha lasciato l’amaro in bocca. Giornata apatica per lo Scorpione, il Sagittario vorrebbe vivere nuove esperienze e invece è incastrato in un blocco temporaneo.

Anche il Capricorno preferirà giocare al sicuro e si riparerà nella sua noia, mentre l’Acquario è in fase di recupero seppur lento.

I Pesci dovranno stare attenti all’amore.

