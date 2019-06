Oroscopo Paolo Fox 9 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 9 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 9 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2019 | Previsioni

Volete mettere le cose in chiaro, avete bisogno di conferme e l’unico modo per ottenerle è parlarne. Venere è nel vostro segno e vi aiuta a preservare una piccola speranza per il futuro, nonostante il malcontento dei giorni passati potreste ritenervi quasi ottimisti. Anche il lavoro è migliorato.

Siete molto positivi quest’oggi e il vostro atteggiamento ottimista potrebbe essere quasi contagioso. Questa sarà un’estate importante per voi, alcuni cambiamenti in atto o futuri avranno un grande impatto sulla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, non è un periodo facile per voi, ogni giorno esce fuori un problema da gestire e siete alquanto stufi di combattere da soli questa guerra. Fortunatamente la situazione migliorerà nelle prossime settimane, ma nel frattempo preferite isolarvi.

Periodo complicato per il Cancro, soprattutto in campo professionale. Troppi problemi si sono accumulati e il vostro lavoro non vi soddisfa più come una volta. Un vostro collega potrebbe darvi filo da torcere, meglio evitare di dargli corda altrimenti la situazione potrebbe peggiorare.

Cari Leone, cercate di vivere la vita con meno brio. Dovete darvi una calmata, godetevi la tranquillità delle piccole cose, coltivate un amore appena sbocciato e coccolate quello più duraturo. Ci sarà tempo per pensare ai problemi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2019 | Vergine

Uno scontro vi tormenta, avete lasciato qualche questione in sospeso, forse in amore che si sa, di recente non è proprio dalla vostra parte. Dovreste evitare ulteriori conflitti perché non è proprio la vostra giornata.

Giornata positiva per la Bilancia in questa domenica di giugno. Se avete avuto problemi lo scorso mese, adesso è tutta acqua passata. Anche amore e lavoro migliorano, meno problemi e più soddisfazioni in arrivo.

Non ci sono grandi rivoluzioni in corso né cambiamenti nel prossimo futuro. Siete in una fase di stallo, ma ciò non significa che non potrebbero esserci dei miglioramenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2019 | Sagittario

Non vi piacciono i limiti, tendete spesso a sfidarli e questo vale anche nel campo sentimentale. Volete avere tante possibilità a disposizione, fare nuove esperienze e conoscere tante persone nuove, ma in questo periodo avete un blocco e non riuscite a superarlo.

Volete cambiare aria, ma non vi piace correre rischi e quindi preferite rintanarvi nella vostra bolla di noia. L’amore resta così com’è, per chi è in una relazione stabile e per chi invece non ha ancora trovato l’anima gemella. Dovreste fare più attenzione al lavoro.

Sono state giornate difficili per voi, piene di problemi e discussioni, ma finalmente vedete la luce alla fine del tunnel. Avvertite ancora quella frustrazione che vi brucia il cervello, perché c’è ancora qualcosa da risolvere ma non temete, tempo al tempo.

Occhio all’amore quest’oggi. Cari Pesci, potrebbero esserci problemi in vista per i vostri sentimenti, dovete trovare una soluzione e il prima possibile.