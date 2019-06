Oroscopo di oggi 9 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 9 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 9 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 9 giugno 2019

Novità in arrivo per l’Ariete a caccia di anima gemella. Questa sarà la giornata ideale per trovare l’amore, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a trovare una persona interessante con cui stabilire un legame sincero e duraturo.

Cari Toro, quest’oggi niente sembra andare per il verso giusto. Volevate soltanto crogiolarvi nell’apatia e invece il vostro animo da pantofolaio è stato intaccato da piccoli imprevisti.

Oroscopo di oggi 9 giugno 2019 | Gemelli

Il caldo inizia a dare i suoi frutti, non amate particolarmente la bella stagione e l’irritazione prende il sopravvento. Vi porterete dietro questo grande nervosismo immotivato per tutta la giornata e chi vi conosce farebbe meglio a prendere le distanze per evitare possibili litigi.

Cari Cancro, siete sul piede di guerra quest’oggi. La domenica è fatta per riposarsi e ricaricare le batterie e invece voi avete voglia di far valere i vostri diritti, soprattutto perché non vi piace lasciare le cose in sospeso.

Il Leone vivrà una giornata all’insegna della passione. Nessuno può fermare il vostro affetto, cercherete in tutti i modi di viziare il vostro partner magari con qualche pietanza culinaria da leccarsi i baffi; occhio a non strafare.

Oroscopo di oggi 9 giugno 2019 | Vergine

Avete commesso un errore e non sapete come rimediare. Prendetevi del tempo per riflettere, anche perché la vostra relazione inizia a risentire di questo cambio d’umore.

Giornata di riposo per la Bilancia, dopo una settimana disastrosa avete soltanto voglia di ricaricare le batterie e affrontare al meglio il lunedì che verrà.

Cari Scorpione, le stelle hanno deciso di voltarvi le spalle. Qualche litigio in famiglia vi metterà di malumore al punto da agitare anche le acque della vostra relazione.

Oroscopo di oggi 9 giugno 2019 | Sagittario

Domenica di ozio per il Sagittario, non avete voglia di gestire le esigenze degli altri e preferite rintanarvi in uno spazio vostro aspettando che il male si sfumi da solo.

Cari Capricorno, se la sfera sentimentale ha finalmente trovato un suo equilibro, la stessa cosa non è accaduta con il lavoro. Alcuni disguidi professionali vi irriteranno all’inverosimile.

Cari Acquario, questa sarà una domenica di alti e bassi per voi, c’è qualcosa che vi turba ma non sapete cosa. Forse l’aspetto economico vi perseguita, a causa di qualche spesuccia di troppo degli ultimi tempi.

Giornata apatica per i Pesci, vi lasciate scivolare un po’ tutto addosso perché non vi interessano le emozioni forti. Volete soltanto poltrire sul divano in buona compagnia possibilmente, niente di più dalla vita per oggi.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.