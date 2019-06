Oroscopo di domani | 10 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 10 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 10 giugno 2019:

Oroscopo di domani lunedì 10 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Siete ipersensibili sul lavoro e il vostro carattere vi porta anche a essere abbastanza scontrosi. Una questione all’apparenza banale sarà per voi motivo di irritazione. Non ingigantite troppo le cose e cercate di agire con razionalità.

La vostra testa in questo lunedì 10 giugno è votata solo agli affari: l’influenza della Luna, che entra in Vergine, sul vostro segno farà sì infatti che possiate fiutare delle buone operazioni finanziarie. Attenzione però a non sentirvi la vittoria in pugno finché non l’avete davvero ottenuta.

Oroscopo di domani 10 giugno 2019 | Gemelli

In questo giorno avrete bisogno di grande lucidità: sarete infatti chiamati a prendere una decisione molto importante per il vostro futuro. Che fare? Affidatevi al cuore, ma anche alla testa. Non fatevi ingannare da promesse di facile successo.

La Luna che entra in Vergine ha un’influenza positiva anche sul vostro segno. Come? Vi darà il coraggio giusto, a lavoro, per chiedere finalmente un riconoscimento economico per tutto l’impegno (con tanto di ottimi risultati) che avete profuso nelle ultime settimane. La vostra sfacciataggine sarà premiata.

Siete delle persone molto possessive, soprattutto nei confronti del partner. Questa vostra caratteristica verrà enfatizzata ancora di più in questa giornata, grazie all’influenza di Urano sul vostro segno. Per fortuna però il vostro partner riuscirà a farvi ragionare.

Oroscopo di domani 10 giugno 2019 | Vergine

Siete molto ambiziosi e questo è uno di quei giorni in cui è importante compiere le scelte giuste per avvicinarsi di qualche passo all’obiettivo. Una buona notizia nella prima parte del pomeriggio vi renderà la giornata ancora più piacevole.

Marte vi renderà particolarmente iracondi, soprattutto con alcune persone che amano parlare e parlare senza pensare alle conseguenze delle loro parole. In arrivo importanti novità in famiglia.

Il vostro umore non sarà dei migliori, ma Nettuno in trigono con il vostro segno vi aiuterà a prendere la decisione giusta durante un battibecco con un amico. Grazie alla vostra diplomazia, vi renderete conto che non ha senso sacrificare un rapporto importante per questioni futili.

Oroscopo di domani 10 giugno 2019 | Sagittario

La vostra giornata sarà tutta concentrata sul lavoro. Dovrete stare attenti a non sbagliare nulla, perché è il giorno di consegna in un importante progetto. Non c’è tempo per nient’altro in questo momento. Per fortuna il vostro partner ha capito la situazione.

Siete il segno del giorno, amici del Capricorno, ed effettivamente ci voleva proprio. L’ultima settimana è stata molto faticosa, quindi iniziare questa nuova con il piede giusto è il massimo per voi. Riceverete anche molti complimenti per la vostra precisione sul lavoro.

Nell’ultimo periodo siete stati proprio intrattabili, e il vostro partner lo sa bene. Avete discusso molto e alcune sue parole vi hanno ferito, ma adesso è arrivato il momento di mettersi definitivamente alle spalle questa crisi e pensare al vostro futuro. Oggi è il giorno giusto per tornare a costruire.

L’oroscopo di lunedì 10 giugno dive che la Luna in opposizione a Nettuno vi renderà un po’ più egoisti in questa giornata. Ma non è per forza una notizia negativa: siete da sempre persone molto generose, quindi se per una volta penserete solo al vostro benessere nessuno potrà avere niente da ridire.

