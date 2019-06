Il punto critico non è Venere passata in Gemelli, che avrà anche un ruolo stimolante nella ricerca di nuovi amori e passioni (entro il 3 luglio troverete, vi troveranno), certo potrà creare contrasti con il coniuge e altri, ma l’aspetto più delicato in questi 3 giorni di Luna in Vergine è la quadratura con Nettuno e Sole.

Alcuni cambiamenti non si potranno rinviare. Relax, partirete all’attacco mercoledì.

E’ arrivata pure per voi la più bella Luna di giugno, inizia a crescere in Vergine sino al primo quarto domani, in aspetto ottimo con Urano, da solo in Toro dopo l’uscita di Venere, e con i vostri pianeti Saturno e Plutone.

Chi vi è ancora contro? Marte e Mercurio dal Cancro: confusione nei rapporti di lavoro, matrimonio e famiglia, ma voi scappate con il vostro amore. Con primo quarto merita tutto.

Quel desiderio d’amore arrivato con Luna piena del 18 maggio non si è mai spento nel cuore. Se non è stato vissuto e realizzato in pieno, molto è per la Luna congiunta a Urano in Toro, uno degli aspetti più ostici per espressioni d’amore.

Ma da stamattina, cambio: Venere già brilla in Gemelli, la posizione più bella per l’Acquario (anche per i soldi), Luna cresce in Verginel’amore vi aspetta…