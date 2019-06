Nadal Thiem streaming | Diretta tv | Finale Roland Garros 2019

NADAL THIEM STREAMING – Numero due contro numero quattro al mondo. Il campione per eccellenza della terra rossa contro il tennista capace di eliminare dal torneo il leader della classifica ATP.

Nadal-Thiem è la finale del Roland Garros 2019, il secondo torneo del Grande Slam della stagione. A Parigi, domenica 9 giugno 2019 alle ore 15, va in scena dunque l’ultimo atto del torneo.

Nadal riuscirà a raggiungere la cifra monstre di 12 vittorie sulla terra rossa degli Open di Francia? O la vittoria spetterà a Thiem, sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato Novak Djokovic in semifinale? Si preannuncia dunque un grandissimo spettacolo sotto il sole (meteo permettendo) parigino.

Nadal Thiem streaming | Dove vedere la finale del Roland Garros in diretta tv

Ma dove vedere la partita tra Nadal e Thiem? La finale del Roland Garros 2019, come tutto il torneo, è un’esclusiva di Eurosport, la tv satellitare presente ai canali 210 e 211 di Sky Sport.

Per vedere la partita in diretta tv, dunque, è necessario sintonizzarsi sull pay-tv ed essere, per forza di cose, già abbonati.

Nadal Thiem| Dove vedere la finale del Roland Garros in streaming

Non siete in casa durante l’ultima partita dell’Open di Francia ma non volete comunque perdervela per nessun motivo? Niente paura, in vostro soccorso arrivano i servizi di streaming.

È possibile infatti vedere la partita tra Nadal e Thiem anche sulle piattaforme EurosportPlayer e SkyGo. Entrambe permettono di seguire tutti gli eventi sportivi comodamente da pc, tablet o smartphone. Ovviamente, però, dovete essere abbonati. Non solo SkyGo, ma anche Eurosport Player infatti è un servizio esclusivamente in abbonamento.

Ma per vedere lo spettacolo del Roland Garros 2019 vale la pena sicuramente abbonarsi.