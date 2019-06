MEGAN MONTANER CHI È – Il suo nome è conosciuto soprattutto grazie alla soap opera Il Segreto, nata in Spagna ma con grande impatto in Italia. Megan Gracia Montaner è un’attrice e modella spagnola, nata a Huesca il 21 agosto 1987 e associata alla levatrice Pepa Balmes Aguirre Castro della prima stagione de Il segreto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction, Lontano da te

Cosa sappiamo di Megan Montaner? Scopriamo i dettagli della sua carriera e vita privata.

Megan Montaner chi è | Carriera

Megan Montaner ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come truccatrice, ha iniziato a lavorare con questa mansione presso una televisione locale di Huesca, ma il suo sogno è sempre stato quello di recitare.

Abbandonata la sicura città natale, la Montaner arriva a Madrid potendo contare soltanto sui suoi pochi risparmi. Non ha esperienza nella recitazione e così inizia a studiare la materia nella scuola di Cristina Rota.

Le sue prime apparizioni sul piccolo schermo avvengono in Tiempo de descuento, e La pecera de Eva, poi nel 2010 è chiamata a recitare ne La tormenta con Patricia Montero e poi interpreta Gloria in Amar en tiempos revueltos.

La fama internazionale arriva con Il segreto – in lingua originale il titolo è El secreto de Puente Viejo – dove interpreta nel 2011 la bella levatrice Pepa. Nonostante il grande successo della serie – sia in Spagna che in Italia – la Montaner nel 2012 ha deciso di allontanarsi dalla soap opera. Eppure, grazie a quel ruolo è stata considerata una delle attrici giovani più promettenti nel seminario di Greg Hicks. E infatti la Montaner non ha deluso le aspettative.

Ha partecipato alla terza stagione della serie Gran Hotel, interpretando Maite Ribelles de Alarcon e ottenendo diverse nomination per vari premi spagnoli.

Megan Montaner chi è | Il ritorno in Italia

Megan Montaner torna in Italia nel 2013 recitando nella serie Senza identità dove ha interpretato Maria Fuentes, una giovane avvocatessa che scopre d’indagare sul proprio passato dopo aver scoperto di essere stata rapita.

Nel 2015 ha recitato al fianco di Raoul Bova in Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, Nel 2016 è stata giudice del talent show Pequeños gigantes condotto da Belén Rodríguez.

Nel 2019, Megan Montaner interpreta Candela nella fiction italiana Lontano da te.

La trama di Lontano da te

Cosa sappiamo della sua vita privata? Che, dal 2013, ha una relazione con Gorka Ortúzar Ugarte e insieme hanno avuto un figlio, Kael, nel 2017.

L’attrice ha un profilo Instagram seguito da oltre 300 mila follower.