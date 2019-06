LONTANO DA TE TRAMA – Lontano da te è la nuova fiction che va in onda su Canale 5 dal 9 giugno 2019. Per colmare il vuoto lasciato da New Amsterdam, Lontano da te durerà sette puntate e animerà il pubblico di Mediaset con due protagonisti e una storia dal tocco magico.

La fiction è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga e vede un cast misto tra attori spagnoli e italiani. Di cosa parla Lontano da te?

Candela e Massimo sono due persone molto diverse: se la prima ama avere la testa tra le nuvole, il secondo mantiene i piedi ben ancorati per terra. Candela insegna flamenco in una scuola gestita insieme a sua madre e incontra Massimo in aeroporto a Praga, un contesto lontano dalla vita di entrambi che però innesca uno strano sortilegio.

Tra i due non parte la scintilla, ma soltanto un guizzo d’odio. Avvertono una forte incompatibilità che verrà poi smentita a causa di un incantesimo bizzarro che li unirà da quel momento in poi. Separati da abitudini e paesi diversi, Candela e Massimo compaiono una nella vita dell’altro tramite apparizioni, una sorta di visione che non possono gestire.

Sarà grazie a queste magiche apparizioni che i due avranno modo di conoscersi, consigliarsi e aiutarsi nelle avversità fino a sviluppare una grande intesa. Perché non incontrarsi di persona, allora? Che l’incantesimo poi si spezzi? Quanta importanza ha la finzione nell’amore?

Ma soprattutto chi avrà innescato questo sortilegio? E come faranno a spezzarlo?

Lontano da te vedrà Megan Montaner, la Pepa de Il segreto, cimentarsi in una nuova fiction romantica al fianco di Alessandro Tiberi, che interpreterà Massimo.

Non vi resta che sintonizzarvi di domenica su Canale 5 per gustarvi le sette puntate che comporranno questa prima stagione di Lontano da te. La prima puntata parte domenica 9 giugno 2019.

