Lontano da te streaming | Dove vedere in tv

LONTANO DA TE STREAMING – Canale 5 animerà l’estate del suo fedele pubblico con una nuova fiction: il suo titolo è Lontano da te e vede come protagonista Megan Montaner, l’attrice che ha dato un volto a Pepa della soap opera Il segreto. Al suo fianco, ci sarà Alessandro Tiberi a interpretare Massimo, il suo interesse sentimentale.

Di cosa parla Lontano da te? La fiction è composta da sette appuntamenti televisivi e vede realizzarsi una bizzarra storia d’amore tra Candela e Massimo. Candela è un’insegnante di flamenco, mentre Massimo è figlio d’imprenditori romani. I due s’incontrano all’aeroporto di Praga ed è subito antipatia reciproca. Si salutano sperando di non doversi vedere mai più e invece, a causa di una stranissima e magica circostanza, i protagonisti avranno modo di vedersi e anche spesso tramite apparizioni.

Esatto, i due si materializzano prepotentemente nella vita dell’altro pur avendo un mare a dividerli e lentamente iniziano a costruire un rapporto fatto di consigli e vicinanze, interpretandosi come una reciproca coscienza, una sorta di Grillo Parlante.

Il loro rapporto si consolida sempre di più: Candela a Siviglia, dove ha un figlio e una scuola di danza, e Massimo invece lavora a Roma per conto del nome di famiglia. La distanza inizierà a diventare un peso, perché le semplici apparizioni non basteranno più.

Lontano da te è una nuova fiction Mediaset che va in onda in prima serata da domenica 9 giugno 2019 su Canale 5. Il canale è disponibile al tasto 5 del telecomando del decoder, anche in versione HD al tasto 505. Chi è abbonato a Sky, può trovare Canale 5 al tasto 105.

Chi vuole invece seguire Lontano da te in diretta streaming può farlo, usando pc, smartphone e tablet, grazie a MediasetPlay. Chi vuole recuperare in un secondo momento la puntata di Lontano da te può farlo grazie alla funzione on demand.

