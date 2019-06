LONTANO DA TE CANALE 5 – Arriva una nuova fiction su Canale 5 e s’intitola Lontano da te. Protagonisti saranno Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

Il pubblico di Mediaset sarà felice di sapere che l’estate 2019 sarà ricca di spunti, a partire da questa nuova fiction che ci porterà nel mondo di Candela, una ballerina, e Massimo.

Lontano da te subentra al posto vacante lasciato da New Amsterdam, la serie televisiva americana andata in onda il 2 giugno con gli ultimi episodi.

Dal 9 giugno 2019, Canale 5 fa posto alla nuova fiction in co-produzione tra Cross, Tele 5 Spagna e Dramedy Rep. Infatti, andrà in onda anche in Spagna con il titolo “Lejos De Ti”.

Lontano da te Canale 5 | Trama

Candela è una ballerina e insegnante di flamenco. La sua vita è a Siviglia con suo figlio e sua madre, che l’aiuta con la scuola di danza ma, per ironia del destino, Candela si trova all’aeroporto di Praga quando incontra Massimo.

Figlio di una nota famiglia d’imprenditori romani, Massimo s’imbatte nella bella insegnante di flamenco e il loro non è certo amore a prima vista. I due infatti si salutano dopo uno scontro acceso convinti di non vedersi mai più. Il destino per loro ha in serbo dell’altro ed entrambi finiscono vittime di un sortilegio.

Candela è una donna spumeggiante, sempre allegra e si caccia spesso nei guai, mentre Massimo è un uomo razionale dalla rassicurante normalità: proprio quello di cui avrebbe bisogno un tornado come Candela.

Separati a Praga e tornati alle proprie vite, Candela e Massimo non potranno fare a meno di pensare l’uno all’altra e inizieranno a mostrarsi reciprocamente in circostanze misteriose. Apparizioni che non hanno una spiegazione logica, soprattutto perché a separarli sono le loro vite e le loro nazioni, una in Spagna e l’altro in Italia.

A furia di entrare in contatto, i due instaurano una connessione scambiandosi consigli e spacciandosi come una reciproca coscienza. Ma riusciranno a ritrovarsi nella vita vera?

Lontano da te Canale 5 | Cast

Il cast di Lontano da te è composto in parte da attori italiani e in parte da attori spagnoli. Le riprese, infatti, sono avvenute tra Siviglia, Roma e Praga.

I protagonisti Candela e Massimo sono rispettivamente interpretati da Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

La prima è conosciuta e molto amata in Spagna, ma anche in Italia, perché ha interpretato Pepa de Il Segreto, la celebre soap opera spagnola.

“Sono due persone molto diverse, lui è figlio della borghesia imprenditoriale, ha 34 anni, è un amministratore delegato dell’azienda di famiglia allo sbando ed è sposato. Candela è una ballerina, vive a Siviglia in un piccolo appartamento con la madre Rosario e suo figlio Pepe avuto da un truffatore adesso in prigione, a stento riesce a pagare l’affitto. Un incontro-scontro nella magica Praga cambierà la loro vita per sempre. I loro destini sono legati in modo indissolubile. Massimo e Candela riusciranno a viversi davvero”, ha dichiarato la Montaner in un’intervista a Verissimo.

Alessandro Tiberi invece ha recitato in diverse serie televisive come Tutto può succedere, Boris e Distretto di polizia 6.

Nel cast di Lontano da te vediamo anche Rosario Pardo, Pepón Nieto, Pamela Villoresi, Valentina Izumi, Carlos Librado, Celia de Molina e Roberto Campillo.

Lontano da te Canale 5 | Streaming

Dove vedere Lontano da te? La fiction va in onda in prima serata su Canale 5 prendendo il posto di New Amsterdam. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando. Se volete seguire la fiction in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet, potete farlo grazie a MediasetPlay.

Poco prima dell’arrivo in tv della fiction, Mediaset ha divulgato i primi venti minuti in anteprima della prima puntata.