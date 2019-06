“L’ex amante di William ha umiliato Kate”: il gesto della modella che fa infuriare la duchessa

Kate William | La presunta amante si presenta a corte durante la visita di Trump

Kate William – L’ultimo sgarbo è avvenuto nientemeno che in occasione della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a corte.

In quell’occasione, si è palesata al banchetto in onore di Trump Rose Hanbury, la ex modella che molti tabloid britannici hanno ormai identificato come la “rivale” di Kate Middleton.

I giornali inglesi sostengono infatti che il principe William avrebbe avuto una relazione con la Hanbury. La marchesa di Cholmondeley un tempo era amica proprio di Kate Middleton, ma i rapporti tra le due si sarebbero rotti a causa della gelosia di quest’ultima.

Ecco allora che Rose Hanbury era stata allontanata dalla famiglia reale per diverso tempo. Ma, appunto, a sorpresa la ex modella ha fatto la sua comparsa proprio durante il banchetto in onore di Trump.

Kate William | Chi ha invitato Rose Hanbury?

I tabloid britannici si chiedono chi l’abbia invitata. Difficile possa essere stata Kate. Ma soprattutto: perché la Hanbury, sposata con l’aristocratico David Cholmondeley e madre di tre figli, ha deciso di palesarsi di nuovo in un’occasione così importante?

Le voci si rincorrono: c’è chi dice che l’ex modella volesse mettere a tacere le voci su un presunto tradimento di William a Kate proprio a causa sua. Altri sostengono invece che si trattasse di un vero e proprio atto di sfida nei confronti di Kate Middleton.

Kate William | Le voci sulla crisi

Proprio nelle ultime settimane, tra l’altro, i giornali inglesi hanno scritto di una presunta crisi tra William e Kate.

Andrew Morton, biografo britannico, ha scritto un libro proprio sulla coppia più amata del Regno Unito. Si intitola William e Catherine – vero nome della duchessa di Cambridge – e affronta nei minimi dettagli la storia d’amore dei due reali.

Secondo l’ultima indiscrezione riportata proprio da Morton, Kate non solo sarebbe completamente ignorata dal principe, ma verrebbe trattata come una inserviente dal marito.

Ce ne sarebbe abbastanza, insomma, per aprire una vera crisi all’interno della coppia più amata del Regno Unito. E il gesto di sfida di Rose Hanbury, in questo contesto, certo non aiuta a riportare il sereno.

