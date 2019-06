Invasione di cavallette in Italia – Come nelle 10 piaghe d’Egitto raccontate nella Bibbia, anche l’Italia sta vivendo una vera e propria invasione di cavallette. La regione colpita è la Sardegna e, nello specifico, la provincia di Nuoro.

Gli insetti hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra i comuni di Ottana e Orani. Proprio in quest’ultimo, alcune zone sono ricoperte di veri e propri tappeti di cavallette.

Una decina le aziende agricole in ginocchio per via di questa emergenza che colpisce soprattutto pascoli e colture. “La presenza massiccia delle cavallette — ha sottolineato la Coldiretti — sta facendo terra bruciata di pascoli e foraggio”.

Gli insetti, fa sapere l’associazione di categoria degli agricoltori, si sviluppano nei terreni incolti ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi.

Purtroppo, secondo gli esperti, ormai è troppo tardi per rimediare: allo stato attuale qualsiasi trattamento sarebbe poco efficace. “Ora si potrebbero arare i terreni, soprattutto quelli incolti che rappresentano il luogo ideale per il proliferare delle cavallette” – ha aggiunto Coldiretti – questo la dice lunga sull’importanza del presidio dei territori svolto dalle imprese agricole”.

