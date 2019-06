Emily Ratajkowski, spunta un tatuaggio hot per il suo compleanno: fan in delirio sui social

Emily Ratajkowski tatuaggio – Emily Ratajkowski non manca mai occasione per far parlare di se. Stavolta ne ha combinata un’altra delle sue per la gioia di tutti i suoi fan su Instagram, oltre 23 milioni.

Proprio sul suo profilo ufficiale la modella americana ha deciso di postare una serie di scatti per condividere con i fan i festeggiamenti del suo compleanno: 28 anni compiuti venerdì scorso, 7 giugno.

La Ratajkowski, per l’occasione, si è divertita a mettere in rete un video molto sexy che è finito per diventare un regalo ai sui fan: un tatuaggio decisamente hot sul fondo schiena.

Lo scatto, che ha raggiunto ben presto quasi 9mila visualizzazioni sul social network, non lascia molto spazio all’immaginazione. I fan, come c’era da aspettarsi, sono andati letteralmente in delirio non mancando anche di scrivere qualche commento volgare.