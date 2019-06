Belen incinta di Stefano De Martino: rivelato il sesso del figlio in arrivo

Belen incinta secondo figlio – Belen Roderiguez e Stefano De Martino sono ormai tornati ad essere una coppia felice. Negli ultimi tempi, tra vacanze insieme al primogenito Santiago e selfie di passione su Instagram, il loro ritorno di fiamma va a gonfie vele.

Ma c’è di più: ormai sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la showgirl argentina incinta del secondo figlio dal ballerino e showman campano.

Secondo il settimanale di gossip “Spy”, la Rodriguez sarebbe in dolce attesa di una femminuccia. “Secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che lei sia incinta.

I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”, si legge sulla rivista di cronaca rosa.

La coppia, che si è era separata nel 2015, ancora non ha né smentito né confermato la notizia che lei sarebbe incinta al terzo mese. Nel frattempo i fan si godono questo ritorno di fiamma che potrebbe anche essere suggellato da una seconda cerimonia di nozze.

Secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche già una data per il matrimonio: il 20 settembre a Ibiza, location particolarmente cara ai due in quanto soliti trascorrerci le vacanze.

Dopo quasi tre anni di lontananza e di altri amori, per Belen il pilota di MotoGp Andrea Inannone e per lui un flirt con la blogger Gilda D’Ambrosio, i due sembrano più innamorati che mai e felici insieme al figlio Santiango di 6 anni.

