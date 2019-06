Belen Rodríguez incinta | Stefano De Martino | Instagram | Made in sud

Belen Rodríguez incinta Stefano De Martino – Indiscrezione bomba. Belen incinta di Stefano De Martino? Agli amanti del gossip l’idea già piace. Da alcune ore questa spifferata sta circolando per la gioia delle redazioni dei settimanali di gossip. E non solo.

La reunion tra l’argentina e Stefano De Martino sembra che stia per portare la cicogna in casa Rodríguez. Sarà vero? La coppia, secondo i beninformati, sarebbe in attesa di un bebè. Pare che tra pochi giorni la showgirl, che abbiamo visto sempre meno negli ultimi tempi, voglia sfoderare la grande notizia.

Stefano De Martino, vita pubblica e privata del conduttore di Made in Sud

Belen Rodríguez incinta | L’indiscrezione sul sesso del bebè

I Rumors parlano di un fiocco rosa in arrivo in casa Rodriguez, dove si sta vivendo un momento bellissimo. C’è chi conosce bene la coppia e, in totale anonimato, descrive un’affinità senza precedenti. Forse il loro è soltanto un amore mai finito, che ha fatto solo un giro immenso. Poi è tornato. Nel segno della tradizione.

In casa Rodríguez potrebbe essere questo l’argomento che tiene banco: l’arrivo di un secondo figlio. Che mette a tacere le voci inutili legate ad un ritorno di fiamma pilotato.

Stefano De Martino: “La separazione è stata difficile, ma dobbiamo essere sereni per nostro figlio”

Adesso l’ex ballerino di Amici, su cui sta puntando molto Rai 2 (sembra che otterrà una fascia nel daytime), si sta dividendo tra Roma, Napoli (dove ha trasmesso Made in sud) e Milano. E’ lì che vive Belen. Ma presto la famiglia Rodríguez si trasferirà alle Baleari, precisamente ad Ibiza. Stefano è sempre tornato lì per stare vicino al piccolo Santiago.

Stefano De Martino conquista tutti: Belen Rodriguez e Rai 2. Ecco l’indiscrezione bomba per il daytime

Belen Rodríguez incinta | La vacanza a Ibiza

Con il ritorno di fiamma, che ha infuocato l’estate 2019, l’amore tra Belen e Stefano torna ad essere da copertina. I paparazzi, che d’estate non hanno mai perso di vista casa Rodríguez a Ibiza, sono pronti a scattare la foto dell’anno: Belen in costume col pancione.

Accadrà tutto questo? I più bravi fotografi, armati di teleobiettivi, sembra che siano già sulle tracce dell’argentina. Che a breve dovrebbe arrivare a Ibiza.

Belen pronta alle seconde nozze con Stefano De Martino