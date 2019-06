Barbara Bonansea: ecco chi è il bomber della Nazionale di calcio femminile

Barbara Bonansea chi è – Barbara Bonansea è bomber della Nazionale di calcio femminile e della Juventus Women. Alla partita di debutto dell’Italia al Mondiale femminile in corso in Francia, la calciatrice ha segnato le due reti della vittoria contro l’Australia.

La Bonansea è nata a Pinerolo (Torino) il 13 giugno 1991: segno che, prima o poi, avrebbe dovuto giocare nella società bianconera. Il suo grande amore per il calcio è sempre stato sostenuto dalla famiglia così come raccontato in un’intervista a “Repubblica.it”: “I sacrifici li ho fatti io ma tanti li hanno fatti i miei genitori.

Mi allenavo a 45 chilometri da casa, non sarei mai potuta andare con i mezzi pubblici per tre volte la settimana. Hanno fatto tanti sacrifici, guardavano l’allenamento al gelo e poi mi portavano a casa. Non sarei qui senza di loro”.

La bomber 28enne inizia a dare i primi calci al pallone in una squadra maschile poi, nel 2004, viene tesserata con le giovanili del Torino. Quando viene inserita in prima squadra, alla sua partita d’esordio in Coppa Italia, realizza anche il suo primo goal in maglia granata.

A seguire arrivano anche le prime convocazioni con la Nazionale fino a conquistare quella maggiore. Dopo 6 anni a Torino, l’attaccante si trasferisce al Brescia per restarci fino al 2017.

Nell’estate del 2017 passa alla neonata Juventus Women vestendo la maglia numero 11. Alla sua prima stagione con la maglia bianconera, la Bonansea conquista lo Scudetto collezionando 21 presenze e 19 reti che la rendono il capocannoniere della squadra.

Nella stagione 2018-2019, vince il suo secondo scudetto con la Juve totalizzando 21 presenze in campionato e realizzando 16 reti (13 in campionato, 1 in Coppa Italia, 2 in Champions). Il 28 aprile la Juventus conquista la sua prima Coppa Italia.

La Bonansea è iscritta alla facoltà di Economia e ha un notevole seguito sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 96mila follower.

