Ballottaggio Vercelli: i risultati | Chi ha vinto | Exit Poll

Ballottaggio Vercelli risultati | Oggi, domenica 9 maggio 2019 i cittadini di Vercelli hanno votato per eleggere il proprio sindaco e per rinnovare il consiglio comunale. Qui i risultati del primo turno.

Il comune di Vercelli, avendo una popolazione superiore ai 15mila abitanti, è tornata al voto per il secondo turno delle elezioni comunali dopo che il 26 maggio nessuno dei candidati è riuscito a ottenere il numero di voti necessari per la carica di sindaco

Ma chi ha vinto le elezioni comunali di Vercelli? Chi è il nuovo candidato sindaco?

Ballottaggio Vercelli risultati | Chi ha vinto

A sfidarsi al ballottaggio sono stati Andrea Corsaro del centrodestra, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia; e Maura Forte candidato di Partito Democratico, Italia in Comune e Vercelli con Maura Forte.

Ballottaggio Vercelli 2019 | Com’era andato il primo turno del 26 maggio

Questi i risultati del primo turno delle elezioni:

Andrea Corsaro (centrodestra): 41,9 per cento

Maura Forte (centrosinistra): 24,7 per cento

Roberto Scheda: 14,4 per cento

Alberto Perfumo: 7,4 per cento

Michelangelo Catricalà: 6,5 per cento

Federico Bodo: 2,9 per cento

Giacomo Ferrari: 2,3 per cento

Vercelli elezioni comunali 2019 | Come si vota

Al ballottaggio del 9 giugno a Vercelli gli elettori non potranno ricorrere al voto disgiunto: non si può votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata a questo.

Al primo turno invece tale opzione era disponibile.

Il sindaco si elegge con sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene tramite sistema proporzionale.

Per garantire la governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il metodo D’Hondt.

Possono accedere al riparto dei seggi le liste che superano la soglia di sbarramento fissata al 3 per cento.

