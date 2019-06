Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Aggiornamenti | LIVE | Chi ha vinto | Comuni voto | Ballottaggio comunali 2019

Ballottaggi elezioni comunali | Oggi, 9 giugno, gli elettori di 136 comuni italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro sindaco e il consiglio comunale. Di questi, 15 sono comuni capoluogo di provincia. Si tratta di tutti quei comuni in cui il sindaco non è stato eletto al primo turno, domenica 26 maggio.

Il ballottaggio è previsto per tutti quei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, o nei casi in cui il risultato al primo turno è di assoluta parità. (A questo link puoi consultare tutti i risultati del primo turno).

Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Come si elegge il sindaco e il consiglio comunali nei comuni con più di 15mila abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, insieme al consiglio comunale.

Viene proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto sindaco il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti delle liste, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.

Dopo che viene proclamo eletto il sindaco, si procede all’attribuzione dei seggi del Consiglio comunale alle liste.

La cifra elettorale di una lista è calcolata sulla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, mentre la cifra individuale di ciascun candidato è calcolata sulla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Accedono al riparto dei seggi solo quelle liste che superano il 3 per cento dei voti.

Per calcolare l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra di ciascuna lista per 1,2,3,4..fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, secondo una graduatoria decrescente.

Se il candidato sindaco eletto non abbia già ottenuto il 60 per cento dei seggi, gli viene assegnato una sorta di “premio di maggioranza” che corrisponde al 60 per cento dei seggi.

Una volta calcolato il numero dei seggi che spetta a ciascuna lista, vengono proclamati eletti consiglieri i candidati sindaco che non sono stati eletti (purché la loro lista abbia ottenuto almeno un seggio).