ASCOLTI TV 8 GIUGNO 2019 – SABATO – Serata molto interessante, dal punto di vista degli ascolti, quella di ieri sera, sabato 8 giugno 2019.

Interessante non tanto perché i due grandi competitor, Rai e Mediaset, schieravano i programmi di punta della loro programmazione, quanto perché se su Rai 1 andava in onda una certezza, ovvero il calcio in chiaro e in diretta, su Canale 5 invece veniva trasmesso un vero e proprio esperimento.

A Grecia-Italia, partita valida per le qualificazioni a Euro2020, il Biscione infatti ha contrapposto una puntata speciale de La Corrida, cioè un omaggio al suo fondatore, Corrado. Non una puntata nuova, bensì una replica dell’ultimissima Corrida condotta proprio dall’indimenticabile Corrado. Come è andata la sfida dal punto di vista degli ascolti?

Ascolti tv 8 giugno 2019 | Chi ha vinto la serata

Alla fine, come prevedibile, il programma più visto della serata di ieri è stata la partita tra Grecia e Italia, su Rai 1, che ha ottenuto 5.328.000 ascolti e uno share del 28,8 per cento.

La Corrida, su Canale 5, si è fermata invece a 2.478.000 spettatori e il 13,8 per cento di share. Esperimento poco riuscito? Di certo il pubblico italiano, nonostante sia attaccato alle tradizioni, preferisce sempre programmi innovativi alle repliche e forse è stato questo a penalizzare l’omaggio di Mediaset al grande Corrado.

Su Rai 2, il film Ragazze di zucchero ha ottenuto lo scettro di terzo programma della serata, con 1.324.000 spettatori pari al 7,1 per cento di share.

Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha ottenuto invece 888.000 ascolti (5 per cento), mentre su Rai3 la prima puntata di Ogni Cosa è Illuminata si è fermata a 746.000 spettatori (4,4 per cento).

Su Rete 4 non delude come sempre la soap Il Segreto, con 1.167.000 ascolti e il 6,2 per cento, mentre subito dopo Una Vita ha appassionato 983.000 spettatori (6,3 per cento).

Su La 7 la serie Little Murders si è fermata a 354.000 spettatori (2,5 per cento), mentre molto bene Tv 8 con la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Canada (708.000 spettatori e il 3,8 per cento).

Ascolti tv 8 giugno 2019 | Sabato | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di access prime time, si abbassano moltissimo gli ascolti di Striscia la notizia (ultima puntata della stagione) a causa della partita in concomitanza su Rai 1. Il tg satirico di Canale 5 infatti si è accontentato di una media di 2.516.000 spettatori e uno share del 14,3 per cento.

Su Rai 3 La Mia Passione ha registrato 723.000 spettatori con il 4,1 per cento, mentre Italia 1 con CSI si è fermato a 596.000 ascolti (3,5 per cento).

Stasera Italia Weekend, su Rete 4, è arrivato a 801.000 telespettatori (4,8 per cento), mentre c’è una piccola flessione anche per La 7 con Otto e Mezzo (774.000 spettatori e 4,4 per cento).