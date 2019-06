ALESSANDRO TIBERI CHI È – Alesssandro Tiberi è un attore e doppiatore romano. Nato il 28 giugno 1977, è figlio dell’attore Piero Tiberi ed è grazie a questa figura genitoriale che inizia a bazzicare nel mondo della recitazione sin da piccolo.

Cosa sappiamo su Alessandro Tiberi? Vediamolo insieme.

Alessandro Tiberi chi è | Carriera

Tiberi è conosciuto più come doppiatore che come attore. La sua voce infatti ha doppiato personaggi importanti di Hollywood, come Leonardo DiCaprio in Buon compleanno Mr. Grape e Poeti dall’inferno, Eddie Kaye Thomas, Tobey Maguire e Jeremy Davies.

Ha doppiato anche personaggi delle serie televisive come Genitori in blue jeans, Settimo Cielo, Nikita e Una mamma per amica, ma anche in Smallville dove per tre stagioni ha doppiato Samuel Jones III, amico stretto di Clark Kent.

Come attore, Alessandro Tiberi invece ha debuttato nel 1990 con il film Ultrà, proseguendo con Ci hai rotto papà, Piovono Mucche, Scrivilo sui muri e Aspettando il sole. Nel 2005 ha recitato nella miniserie tv Ho sposato un calciatore, poi anche nella sit-com Boris e infine sul grande schermo è arrivato con Woody Allen recitando come protagonista in To Rome with Love.

Di recente l’abbiamo visto anche nel cast di Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese e nel 2019 sarà protagonista della fiction Lontano da te, insieme a Megan Montaner.

Della sua collega, a Tv sorrisi e canzoni Tiberi ha detto: “Megan è una bomba di energia. Ti dà l’impressione di un’attrice dispersiva, difficile da gestire. Invece mi ha stupito perché è una secchiona. Io lo sono meno ma mi piacciono i grandi lavoratori come lei: è precisa, attenta e non si stanca mai, al contrario di me”.

Tiberi non sogna Hollywood, “non sento racconti edificanti su Hollywood. Preferisco fare carriera in Italia, dove non occorre sgozzare il tuo collega per emergere”.

Alessandro Tiberi è papà di due bambini e si definisce un padre presente: “Mi piace avere Dalia e Gregorio attorno: infatti mi hanno seguito quando lavoravo all’estero”.