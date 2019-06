Ballottaggio Verbania 2019 | Verbania Ballottaggio elezioni comunali 2019 | Candidati

Ballottaggio Verbania 2019 | Domenica 9 giugno 2019, a due settimane dal primo turno, i cittadini di Verbania sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e ad eleggere il consiglio comunale.

Ballottaggio Verbania | I candidati

Il 26 maggio nessuno dei candidati è riuscito a superare il 50 per cento più uno dei voti, ed è per questo che i due candidati più votati sono andati al ballottaggio. Si tratta di Giandomenico Albertella, attuale sindaco di Cannobio, candidato sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica Insieme per Verbania.

Per il centro sinistra c’è invece Silvia Marchionini, sindaca uscente, appoggiata da Partito democratico, Verbania Viva e La Verbania del Sì.

Ballottaggio Verbania | Com’è andato il primo turno del 26 maggio

Di seguito i risultati del primo turno svoltosi domenica 26 maggio 2019:

Giandomenico Albertella (Lega) 45.8%

Silvia Marchionini (PD) 37.5%

Roberto Campana (M5S) 5%

Patrich Rabaini (lista civica Comunità) 3,5%

Vladimiro Di Gregorio (Partito Comunista) 2,9%

Renato Brignone (Una Verbania Possibile) 2.7%

Loredana Brizio (Grande Nord) 2.6%

Verbania elezioni comunali 2019 | Come si vota

A Verbania, così come gli altri comuni italiani al voto, al primo turno si poteva votare per un candidato sindaco e per la lista collegata a lui, oppure per un candidato sindaco e una lista non collegata. Si tratta del cosiddetto voto disgiunto. Al ballottaggio non era invece consentito.

Il sindaco viene eletto con sistema maggioritario. La ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene invece con sistema elettorale proporzionale.

Alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale.

Accedono al riparto dei seggi le liste che superano la soglia di sbarramento del 3 per cento.