🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv La Corrida Canale 5 | Omaggio a Corrado | 8 giugno 2019

STASERA IN TV LA CORRIDA CANALE 5 – Un appuntamento significativo, quello di questa sera su Canale 5. Mediaset vuole ricordare un uomo che ha fatto la storia della televisione italiana: Corrado Mantoni, conosciuto semplicemente come Corrado, è il nome che si nasconde dietro l’invenzione de La Corrida, il celebre programma traslocato da qualche anno su Rai 1 e condotto da Carlo Conti.

Ma, a vent’anni dalla scomparsa del celebre conduttore, Canale 5 si riappropria del titolo e vuole porre omaggio a Corrado con una puntata speciale, introdotta da Gerry Scotti.

Dove vedere Canale 5 in streaming

Stasera in tv La corrida Canale 5 | Omaggio a Corrado

Quella che va in onda questa sera non è una puntata come le altre: si tratta dell’ultima puntata diretta da Corrado, quella del 20 dicembre 1997 quando il celebre conduttore ha detto addio alla televisione e poco dopo al mondo intero. Corrado si è spento a causa di un carcinoma del polmone, passando il testimone proprio a Gerry Scotti, che ha condotto per anni La Corrida su Canale 5.

“Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere del presentatore, la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile”, queste sono state le parole commosse di Scotti.

Tutto quello che c’è da sapere su Corrado

Ma chi era Corrado? Un uomo di grande inventiva, colui che ha dato vita a gran parte dei programmi solidi della nostra televisione. A lui riconduciamo i primi successi del Festival di Sanremo, Domenica In e Canzonissima, il programma che lo ha consacrato alla tv e che ha lanciato la carriera di Raffaella Carrà.

La Corrida omaggio a Corrado vi aspetta alle ore 21:20 su Canale 5 per una puntata dedicata all’inimitabile conduttore scomparso vent’anni fa.