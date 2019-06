Stasera in tv 8 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Grecia Italia | La Corrida

Ma cosa c’è stasera in tv 8 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 8 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Qualificazioni Campionati Europei 2020 – Grecia – Italia

Stasera su Rai 1 torna il grande calcio in diretta, con la partita valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 tra Grecia e Italia. La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata alla vittoria, per mettere al sicuro il primo posto nel girone.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Il gioco di Hetty

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ragazze di zucchero

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Ragazze di zucchero, thriller del 2014 con Taylor Black, Peter Strauss, James C. Burns.

La trama: Kara, brillante studentessa di college, appartiene a una famiglia del ceto medio. Le spese per sostenere i suoi studi sono sempre più esose e il suo lavoro part time di cameriera non le garantisce grossi introiti. La situazione si complica ulteriormente quando poi Kara ha la possibilità di partecipare a un prestigioso stage estivo non retribuito. Tuttavia, la compagna di stanza Lea sembra avere la chiave giusta per risolverle ogni problema, introducendola al mondo dei ‘paparini’, un gruppo di uomini maturi disposti a pagare giovani ragazze in cambio di particolari attenzioni. In conflitto con se stessa, Kara inizia a frequentare il cinquantacinquenne Grant, cercando di mantenere segreta la loro relazione.

Stasera in tv 8 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 il film Ogni cosa è illuminata, con Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova.

La trama: Jonathan parte per un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l’olocausto. È l’occasione per analizzare i conflitti culturali e ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Il segreto

Su Rete 4 una nuova puntata della soap spagnola Il segreto, arrivata alla sua 1969esima puntata.

Stasera in tv 8 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21.20 – La Corrida – Omaggio a Corrado

Su Canale 5 questa sera lo speciale La Corrida – Omaggio a Corrado, lo show comico che torna su Mediaset per onorare colui che lo ha inventato.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – La scena del crimine

21.20 – Alla ricerca dell’isola di Nim

Su Italia 1 questa sera il film Alla ricerca dell’isola di Nim, pellicola di avventura con Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerard Butler, Christopher Baker, Peter Callan, Michael Carman, Rhonda Doyle, Morgan Griffin, Maddison Joyce, Sean Keenan.

La trama: Alexandra è una famosa scrittrice di libri per l’infanzia, specializzata in storie avventurose e mozzafiato. Tuttavia non è felice: vive infatti sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona con l’esterno solo attraverso il computer. A “stanarla” e’ il messaggio di una piccola fan che le scrive un’accorata richiesta d’aiuto: suo padre è infatti scomparso misteriosamente sull’isola dove viveva con lei. Alexandra decide così di affrontare per la prima volta il mondo, scoprendo quanta avventura vera – e quanta meraviglia – vi sia nella realtà da cui rifuggiva…

Ecco il trailer:

Programmi tv 8 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Questa sera su La7 un nuovo appuntamento con Little Murders, telefilm giallo di produzione francese.

Stasera in tv 8 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Paddock Live Pre Qualifiche

21:30 – F1 GP Canada (Qualifiche, da Montreal) Differita

Tv8 questa sera propone in differita le qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1. Chi otterrà la pole position?

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – Le ultime 24 ore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tomb Raider

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Tomb Raider, versione 2018 del celebre film basato sull’omonimo videogame, con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu.

La trama: Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un’isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre.

Ecco il trailer:

Programmi tv 8 giugno | Sky Sport Uno

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

19.55 – Formula 1, qualifiche GP del Canada (diretta)

21.20 – Paddock Live

Stasera in tv 8 giugno | Sky Uno

20:00 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 10

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

Sky Uno trasmette le repliche dell’ultima stagione di EPCC, il late show condotto da Alessandro Cattelan.