Ballottaggio Rovigo 2019 | Rovigo Ballottaggio elezioni comunali 2019 | Candidati

Ballottaggio Rovigo 2019 |Domenica 9 giugno 2019 i cittadini di Rovigo sono chiamati a eleggere il proprio sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

A Rovigo il ballottaggio si tiene tra il centrodestra e il centrosinistra. La sfida è tra Monica Gambardella, candidata del centrodestra, ed Edoardo Gaffeo, appoggiato da tre liste del centrosinistra. Qui i risultati del primo turno

>> Qui tutti i comuni al ballottaggio

Ballottaggio Rovigo | I candidati

A Rovigo il ballottaggio è tra centrodestra e centrosinistra. Gambardella, sostenuta da sei liste del centrodestra, al primo turno ha ottenuto il 38,17 per cento. Gaffeo, appoggiato da tre liste di centrosinistra, ha ottenuto il 25,42 per cento .

Ballottaggio Rovigo | Com’è andato il primo turno del 26 maggio

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto domenica 26 maggio 2019:

Monica Gambardella – Centrodestra – 38,2%

– Centrodestra – Edoardo Gaffeo – Centrosinistra – 25,4%

– Centrosinistra – Silvia Menon – RovigoPiù – 23%

– RovigoPiù – Mattia Maniezzo – Movimento Cinque Stelle – 6,2%

– Movimento Cinque Stelle – Ezio Conchi – Cambia Rovigo e Rovigo Futura – 4,8%

– Cambia Rovigo e Rovigo Futura – Antonio Gianni Saccardin – Presenza Cristiana – 1,4%

– Presenza Cristiana – Marco Venuto – Casapound Italia – 1%

Rovigo elezioni comunali 2019 | Come si vota

Alle comunali di Rovigo, così come negli altri comuni italiani, non è ammesso il voto disgiunto al ballottaggio. A differenza del primo turno non si può votare per un candidato sindaco e per una lista che non è ad esso collegata.

Il sindaco si elegge con sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene tramite sistema proporzionale.

Per garantire la governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il metodo D’Hondt.

Possono accedere al riparto dei seggi le liste che superano la soglia di sbarramento fissata al 3 per cento.