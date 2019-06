Ballottaggi elezioni comunali 2019 Reggio Emilia | Candidati | Come si vota

Ballottaggio Reggio Emilia 2019 | Reggio Emilia Ballottaggio elezioni comunali 2019 | Candidati

Ballottaggio Reggio Emilia 2019 | Domenica 9 giugno Reggio Emilia torna alle urne per scegliere il suo sindaco.

Dopo il risultato delle Elezioni europee, che hanno visto la Lega diventare primo partito in tutta la regione, è attraverso il voto nei comuni che il Partito Democratico cercherà di fermare l’avanzata del Carroccio nelle storiche città rosse.

A Reggio Emilia la sfida è tra Luca Vecchi, sindaco uscente del Partito Democratico, e Roberto Salati, il candidato scelto dalla coalizione di centrodestra a trazione leghista (unita a Forza Italia e Fratelli D’Italia). Qui i risultati del primo turno

Ballottaggio Reggio Emilia | I candidati

Parte favorito, a Reggio Emilia, il sindaco uscente del Pd Luca Vecchi, che il 26 maggio si è fermato a un soffio dalla riconferma incassando il 49,13 per cento delle preferenze.

A sfidarlo Roberto Salati, che ha ottenuto il 28,2 per cento, fotografo di matrimoni, moda e pubblicità al suo esordio in politica e candidato del centrodestra.

Ballottaggio Reggio Emilia | Com’è andato il primo turno del 26 maggio

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto domenica 26 maggio 2019:

Luca Vecchi (centrosinistra): 49,1%

(centrosinistra): 49,1% Roberto Salati (centrodestra): 28,2%

(centrodestra): 28,2% Rossella Ognibene (M5S): 14,6%

(M5S): 14,6% Cinzia Rubertelli (Alleanza Civica): 5,4%

(Alleanza Civica): 5,4% Daniele Codeluppi (Reggio Emilia in Comune): 2,4%

Reggio Emilia elezioni comunali 2019 | Come si vota

Alle comunali di Avellino, così come negli altri comuni italiani, non è ammesso il voto disgiunto al ballottaggio. A differenza del primo turno non si può votare per un candidato sindaco e per una lista che non è ad esso collegata.

Il sindaco si elegge con sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene tramite sistema proporzionale.

Per garantire la governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il metodo D’Hondt.