RAGAZZE DI ZUCCHERO TRAMA – Ragazze di zucchero è un film del 2014 con protagonista Taylor Black nelle vesti della giovane e (poi non tanto) innocente Kara.

Il film va in onda sabato 8 giugno 2019 in prima serata su Rai 2. Di cosa parla? Vediamolo insieme.

Ragazze di zucchero trama | Di cosa parla

Kara è una studentessa di Giurisprudenza con qualche difficoltà economica. Il lavoro da cameriera part time non l’aiuta a mettere da parte soldi a sufficienza per pagare la retta del college e vivere un’esistenza dignitosa.

In suo soccorso arriva la compagna di stanza che la informa di un metodo rapido ed efficace per guadagnare tanti soldi in poco tempo. Kara, da pura e innocente, viene portata nel mondo dei “paparini”, uomini d’affari dal ricco conto in banca alla ricerca di compagnia e attenzioni e disposti a fare una bella cifra pur di ottenerle.

Kara entra nel giro e incontra un uomo, Grant, che all’epoca aveva studiato legge esattamente come lei e che adesso è un operatore di borsa. I due avvertono da subito una strana complicità e avviano una relazione clandestina fatta di seduzione e allusioni.

Un gioco pericoloso che s’incrinerà ancor di più quando una collega d’università di Kara, immischiata a sua volta nel giro dei paparini, viene trovata morta.

Ragazze di zucchero è stato diretto da Doug Campbell (Segreti mortali, Un vicino troppo perfetto) e vede nel cast Taylor Black come protagonista, una giovane attrice (classe 1991) che ha recitato in diverse serie tv come Lucifer, Dynasty, per poi approdare anche sul grande schermo. Al suo fianco, c’è Peter Strauss che interpreta Grant ed è un attore conosciuto per film come Soldato blu, Minuti contati e Licenza di matrimonio.

Ragazze di zucchero va in onda in prima serata su Rai 2 sabato 8 giugno 2019. Siete pronti a una nuova estate all’insegna del cinema sul piccolo schermo?

Tutto quello che c’è da sapere su Ragazze di zucchero