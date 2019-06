RAGAZZE DI ZUCCHERO RAI 2 – Ragazze di zucchero è un film del 2014 diretto da Doug Campbell e che vede come protagonista Taylor Black.

La pellicola appartiene al genere drammatico, in lingua originale è intitolata Sugar Daddies e Rai 2 la ripropone in prima serata sabato 8 giugno 2019 su Rai 2.

Vediamo i dettagli della trama, cast e streaming di Ragazze di zucchero.

Ragazze di zucchero Rai 2 | Trama

La protagonista di Ragazze di zucchero è Kara, una studentessa di Giurisprudenza con modeste origini borghesi ma che a stento riesce a pagarsi la retta del college da sola. Per guadagnarsi da vivere lavora come cameriera part time cercando di risparmiare fino all’ultimo centesimo.

La difficoltà economica inizia a farsi sentire sempre più e Kara trova nella sua compagna di stanza un’ancora di salvezza. La ragazza la porta in un nuovo mondo, dove il guadagno è facile e immediato seppur un po’ atipico. La sua vita da onesta studentessa lavoratrice si capovolge nel momento in cui entra nella cerchia dei “paparini”, uomini d’affari alla ricerca di attenzioni e compagnia di belle, simpatiche e giovani donne come Kara, pagate profumatamente per qualche ora di compagnia.

Tra questi c’è un ex studente di legge, oggi operatore di borsa, che instaura una relazione segreta con Kara. Un gioco di seduzione e allusioni che la diverte finché una delle sue colleghe d’università, immischiata nello stesso giro, non viene ritrovata uccisa.

Ragazze di zucchero Rai 2 | Cast

La protagonista è Kara ed è interpretata da Taylor Black, una giovane attrice che abbiamo visto in film come Un giorno di pioggia a New York.

Nel cast compaiono anche Peter Strauss, attore conosciuto per aver recitato in Minuti contati e Licenza di matrimonio, James C. Burns, Isabella Hofmann, Timothy Brennen, Ashley McCarthy, Samantha Robinson, Griffin Freeman e Kelli Kirkland.

Ragazze di zucchero Rai 2 | Chi è Taylor Black

Ma chi è Taylor Black, la giovane che interpreta Kara? Taylor è nata nel 1991 a North Fork (New York) ed è nota anche come Taylor Gildersleeve.

L’attrice a recitato in pochissimi film, tra cui Ragazze di Zucchero e Un giorno di Pioggia a New York ed è comparsa nella serie Magic City, Midnight Texas, Criminal Minds, Lucifer e Dynasty.

Ragazze di zucchero Rai 2 | Streaming

Dove vedere ragazze di zucchero? Il film va in onda sabato 8 giugno 2019 su Rai 2, il secondo canale della Rai che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire Ragazze di zucchero in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione dell’utente i propri contenuti in modo del tutto gratuito.