Previsioni meteo oggi 8 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 8 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 8 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi 8 giugno 2019 | NORD

Cielo molto nuvoloso sulla Liguria centro-occidentale ed arre apline. Previsti deboli rovesci o locali temporali. Quest’ultimi un po’ più frequenti sui rilievi settentrionali piemontesi. Miglioramenti nel pomeriggio. Sulle aree pianeggianti e pedemontane mattinata caratterizzata da nuvolosità irregolare, ma con schiarite sempre più ampie durante le ore pomeridiane. Cielo sereno con qualche velatura sul settore appenninico.

CENTRO E SARDEGNA

Bella giornata al centro a parte qualche pasaggio di nubi medio-alte che, tra il tardo pomeriggio e la serata, dalla Sardegna si trasferiranno sulle regioni peninsulari.

SUD E SICILIA

Condizioni di bel tempo con nuvolosità scarsa o del tutto assente.

Previsioni meteo oggi sabato 8 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime senza variazioni di rilievo o in lieve flessione sulle pianure venete e friulane e lungo le coste occidentali della Sardegna. In rialzo altrove in particolare sulle aree appenniniche centrali.

Massime in diminuzione su ovest della Sardegna. Stazionarie sulla Sicilia tirrenica ed in aumento sul resto del Paese. Più deciso sul Piemonte occidentale.

VENTI

Venti deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le aree costiere.

Previsioni meteo oggi sabato 8 giugno 2019 | MARI

Mossi i bacini intorno alla Sardegna, ma con moto ondoso in riduzione dal pomeriggio su quelli più orientali. Poco mossi i restanti bacini.