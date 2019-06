Oroscopo Paolo Fox 8 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 8 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 8 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2019 | Previsioni

Giornata positiva per l’Ariete secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in particolare sono favoriti i sentimenti, nuovi e ben consolidati che siano. Un sabato positivo da tutti i punti di vista, sarà una giornata dedicata al recupero psicofisico, quindi approfittatene.

Giornata monocolore per il Toro, avvertite una forte stanchezza fisica e psicologica che vi frena nelle scelte. Vorreste tagliare i ponti con molte persone che ormai non reputate più amiche, ma la forza dell’abitudine vi frena. Valutate bene il da farsi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2019 | Gemelli

Giornata positiva anche per i Gemelli, avvertite un miglioramento rispetto ai giorni precedenti anche se non sono stati risolti tutti i problemi. Forse avete bisogno di una mano esterna per trovare una soluzione.

Giornata di recupero anche per il Cancro, state cercando una crescita personale e finalmente avete imboccato la strada giusta. Le stelle sono dalla vostra parte e potrebbero condurvi verso un nuovo interesse amoroso.

Dovreste allargare un po’ i vostri orizzonti. Cari Leone, qualche turbolenza in amore vi ruberà la giusta serenità, cercate di rivedere il vostro atteggiamento e forse capirete il punto di vista del vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2019 | Vergine

Non lasciatevi abbattere dalle avversità, ma neanche gioire in modo eccessivo delle cose più futili: dovete trovare il giusto equilibrio per affrontare la giornata di oggi.

Giornata solitaria per la Bilancia, avete bisogno di riflettere ma da soli, ritagliatevi dello spazio e liberate la mente, soprattutto per non imbattervi in ulteriori conflitti.

Approfittate del weekend per ricaricare le energie. La settimana che verrà sarà impegnativa, quindi tentate di non accumulare stanchezza extra. Ultimamente avete avvertito pochi stimoli, ma dovreste darvi da fare per non lasciare appassire le vostre passioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2019 | Sagittario

Qualche problema in amore vi tormenta, avete delle questioni in sospeso e vorreste risolverle il prima possibile, il vostro partner non è della stessa opinione e prenderà delle distanze che vi feriranno. Prendete del tempo per guarire entrambi.

Questo non è un periodo molto positivo per il Capricorno, i problemi piovono tra i vostri piedi come se il cielo fosse sempre cupo e avvertite un forte senso di claustrofobia che ha impatto anche nella sfera sentimentale.

Agitazione e stanchezza sono il vostro mantra della giornata. Avvertite un pizzico d’ansia per la sfera economica, forse a causa di qualche spesa eccessiva che vi siete concessi negli ultimi tempi.

Il lavoro vi tormenta anche di sabato e vi mette nella condizione per trascurare l’amore. Il vostro partner potrebbe esaurire la pazienza, quindi attenzione alle prossime mosse.