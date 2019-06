Oroscopo di oggi 8 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 8 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 8 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 8 giugno 2019

Cari Ariete, un po’ di ottimismo fa capolino nella vostra giornata di sabato. Pieni di buoni propositi, avete deciso di archiviare qualche questione spinosa e di dimenticare per un po’ lo stress della settimana: d’altronde, benvenuto weekend.

Cari Toro, c’è una particolare nostalgia ad accompagnare la vostra giornata. Da poco una persona alla quale eravate molto legati ha deciso di alzare i tacchi e scomparire e la ferita zampilla ancora un po’ di sangue dal petto.

Inutile piangersi addosso: se ci tenete, agite.

Oroscopo di oggi 8 giugno 2019 | Gemelli

Occhio alle finanze, potreste avere un debole acuto per lo shopping quest’oggi. Si sa, il fine settimana tende a favorire momenti di alto relax come può essere una spesa inaspettata, ma fate attenzione a non esagerare.

Fase di recupero per il Cancro, soprattutto in campo professionale. Son favoriti nuovi incontri e collaborazioni se avete bisogno di cambiare strada. Siate comunque prudenti.

Cari Leone, maggio non è stato clemente con voi e vi portate dietro un periodo d’acciacchi. Andate cauti, chi va piano va sano e va lontano. Prendetevi del tempo soprattutto per valutare le mosse in amore.

Oroscopo di oggi 8 giugno 2019 | Vergine

Proposte in arrivo per la Vergine, soprattutto in campo professionale. Siete stanchi di crogiolarvi nel vostro triste limbo di nullafacenza e siete pronti a della sana e rinvigorente azione.

Le stelle sono dalla vostra parte. Cari Bilancia, è tempo di ricaricare le pile. Cercate di staccare la spina dalla routine che è diventata il vostro tormento e ritagliatevi dello spazio per voi stessi.

Cari Scorpione, il vostro stress è ingestibile quest’oggi. Tutto quello di cui avete bisogno è una pausa, prendetevi del tempo e riflettete sul da farsi perché non potete certo proseguire lungo questa strada tortuosa. Lasciatevi aiutare dal partner.

Oroscopo di oggi 8 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato il momento di affrontare l’amore di petto. Basta temporeggiare, se ci sono problemi nella coppia vanno affrontati e stroncati sul nascere altrimenti il tempo non farà che acuire la distanza.

Secondo l’oroscopo di oggi, il Capricorno vivrà una giornata sottotono. Non importa che sia sabato e che il fine settimana sia appena iniziato, la vostra testa è comunque al lavoro. Non avvertite la giusta serenità e anche il lato economico ci mette del suo per arrecarvi maggiore ansia.

Che agitazione quest’oggi, Acquario. Non riuscite a stare fermi un secondo, né con i gesti né con la bocca. L’aspetto economico vi sta perseguitando, non siete certi di riuscire a cavarvela con quello che avete al momento da parte e non riuscite a dormire tranquilli.

Siete molto presi dal lavoro ultimamente, il che vi porta a trascurare molto la vostra dolce metà. Cercate di approfittare del weekend per riparare al danno.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.