Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 8 GIUGNO 2019 – Uno degli astrologi più seguiti e amati d’Italia è Branko. Tutti i giorni legge le stelle, segno per segno, e riesce a regalare ai suoi affezionati lettori il quadro della giornata. Da anni Branko lo racconta su il Messaggero.

Ma cosa ci riservano le stelle, secondo Branko, per questo sabato 8 giugno 2019? Dall’amore al lavoro, passando per la salute, ecco tutto quello che c’è da sapere per la giornata di oggi.

Oroscopo Branko 8 giugno 2019 | Previsioni

Mercurio in Cancro vi darà filo da torcere. Cari Ariete, dovete concentrarvi su questioni di famiglia e usare prudenza con i viaggi. È importante che insistiate, però, nel lavoro e negli affati. A proteggervi c’è la Luna in Leone. Per quanto riguarda Venere, presto tornerà a muovere affari interessanti. Si prospettano nuovi amori.

Luna in Leone contro Urano potrebbe provocare una certa rabbia. Cercate in tutti i modi di contenerla, amici del Toro. Quegli scatti di rabbia non saranno capiti, né vi gioveranno, quindi cercate di rilassarvi. Non avvicinatevi a chi sapete potrebbe farvi innervosire, scegliete chi ha un buon feeling con voi e prendetevi cura di voi.

Oroscopo Branko 8 giugno 2019 | Gemelli

Si sa, i Gemelli amano il caos e la confusione. È in quelle condizioni che voi, nati sotto il segno dei Gemelli, riuscite a dare il meglio di voi. Sotto il profilo finanziario si prospetta un’ottima giornata. Le stelle suggeriscono, però, che è arrivato il momento di coinvolgere nelle vostre attività anche i figli maggiorenni. Non manca un briciolo di passione: Venere ha in serbo grandi cose per voi.

Saturno, opposto al Capricorno, non vi darà vita facile sul lavoro, oggi come nel periodo a venire. La verità è che non saranno situazioni insuperabili: se ce la mettete tutta, potrete vincere e controllare queste situazioni. Voi, amici nati sotto il segno del Cancro, siete diventati scaltri, la furbizia sarà un’ottima alleata in questa battaglia.

Cari amici del Leone, sarà un’estate fortunata quella che vi aspetta. A partire da oggi. Dimenticate le congiunture astrali sbagliate dell’estate del 2018. Marte sarà in Leone e Giove in Sagittario. Questo significa che felicità e fortuna saranno dalla vostra, visto che troviamo la Luna proprio nel vostro segno. Venere, inoltre, si trova ora nel punto felice del vostro cielo. La fortuna vi assisterà anche dal punto di vista delle finanze.

Oroscopo Branko 8 giugno 2019 | Vergine

Ultimo giorno di Venere in Toro, dunque, amici nati sotto il segno della Vergine, cercate di non sprecare questa occasione e approfittatene. Dalla prossima notte, infatti, bisognerà concentrarsi sulle cose pratiche della vita, in modo particolare sul vostro successo professionale. Giove e Mercurio mettono l’accento sul tema delle collaborazioni. In questa area rientra anche il matrimonio, che in quest’ultimo periodo non sembra andare a gonfie vele.

Amici della Bilancia, siete buoni e per questo qualsiasi critica vi venga mossa vi sembra un attacco insormontabile. A volte, però, la vostra malinconica delusione è più recitata che reale. E questo vale anche in amore, cari Bilancia. Si sa, il vostro segno è da sempre simbolo di unioni felici, sul lavoro come nella vita privata, tra amore e amicizie. Questo non vuol dire che non siate in grado di agire e scatenare una guerra, qualora fosse necessario.

La Luna improvvisa in Leone, quadrata a Urano, non porta nulla di buono nei rapporti con gli altri. Il consiglio di Branko è quello di ritirarsi in solitudine. Almeno per un po’. Venere è in Toro, dunque potreste avere problemi alle vie respiratorie, alla gola e agli arti superiori. Dolori alle gambe per le amiche dello Scorpione, ma per questo una soluzione c’è: prendetevi una vacanza e andate alle terme. Basta discussioni a lavoro. Concentratevi sull’amore.

Oroscopo Branko 8 giugno 2019 | Sagittario

La Luna è lontana, in Leone, segno questo che vi influenza non poco. L’amore va a gonfie vele e anche la fortuna è dalla vostra, grazie al trigono che si forma con la fugace Luna in Leone. Anche dal punto di vista finanziario, potete star tranquilli che le cose si sbloccheranno. In vista investimenti importanti.

La Luna per voi non disturba Saturno ma agita il Toro. E questo non va a vostro favore, amici del Capricorno. Il Toro occupa infatti il settore di famiglia e amore, dunque è il momento per lanciarvi alla conquista del vostro amore, visto che solo per qualche ora ancora Venere è dalla vostra.

La Luna si oppone al Leone che contrasta Urano e Venere in Toro. Tutto ciò provoca oggi in voi un senso di smarrimento, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Branko consiglia di ascoltare gli amici più vicini e, soprattutto, di non fare oggi quello che andrà bene domani, amici nati sotto il segno dell’Acquario.

Il tono sarcastico che avete assunto negli ultimi tempi sul lavoro per via di Sole e Mercurio congiunti in Gemelli non aiuta i rapporti professionali. Anche le iniziative finanziarie non giovano di questo atteggiamento. Mercurio è in Cancro ed è questo il momento di ritrovare il vostro garbo e sarà questa la chiave per ritrovare il successo. Anche in amore.