OGNI COSA È ILLUMINATA FILM – Rai 3 manda in onda sabato 8 giugno 2019 un film intitolato Ogni cosa è illuminata, in lingua originale Everything Is Illuminated.

Si tratta di una pellicola arrivata in sala nel 2005 ed è il riadattamento dell’omonimo romanzo autobiografico in cui Jonathan Safran Foer ha raccontato il suo viaggio (fisico e spirituale) seguendo le orme del nonno; costui è stato costretto a emigrare dalla natia Ucraina verso gli Stati Uniti.

Di cosa parla Ogni cosa è illuminata? E qual è il cast? Dove vederlo in streaming?

Ogni cosa è illuminata film | Trama

Jonathan è un giovane ebreo americano che decide di mettersi sulle tracce di una donna che aiutò suo nonno durante la Seconda Guerra Mondiale. Tale donna nascose il nonno di Jonathan durante un raid dei nazisti e, per riconoscenza e alla ricerca di risposte, dopo qualche anno dalla morte del nonno, Jonathan decide d’intraprendere questo viaggio delle origini.

L’input arriva da una fotografia che il nonno gli aveva lasciato e che lo ritraeva negli anni ’40 in compagnia di una donna di nome Augustine che la nonna di Jonathan non vuole sentir neppur pronunciare.

In sua compagnia, c’è il giovane Alex, un ragazzo ucraino costretto dal padre a fare da guida a questo americano alla ricerca della donna che salvò suo nonno dai nazisti.

Ogni cosa è illuminata film | Cast

A interpretare il giovane Jonathan Safran Foer è Elijah Wood, attore molto conosciuto per aver interpretato Frodo Baggins nella trilogia de Il signore degli anelli. La sua carriera è stata lanciata così, grazie a un coraggioso hobbit, ma non l’abbiamo visto soltanto lì: infatti Wood è stao protagonista della serie Wilfred e al cinema l’abbiamo visto di recente in “I don’t feel at home in this world anymore”.

In Ogni cosa è illuminata poi c’è Eugene Hutz che interpreta Alexander Perchov che accompagna Jonathan nel suo viaggio. Poi Boris Leskin interpreta il nonno di Alex.

Ogni cosa è illuminata film | Streaming

Dove vedere Ogni cosa è illuminata? Il film va in onda su Rai 3 sabato 8 giugno 2019 in prima serata. Trovate Rai 3 al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in streaming tramite smartphone, tablet e pc può farlo tramite RaiPlay.