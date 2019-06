LA CORRIDA OMAGGIO A CORRADO STREAMING – Sabato 8 giugno 2019 va in onda un episodio speciale de La Corrida: si tratta dell’ultimo episodio condotto dallo storico presentatore Corrado Mantoni, colui che ha ideato il programma e l’ha portato avanti per tanti anni per poi lasciare il testimone ad altri.

Era il 20 dicembre 1997 quando Corrado salutava il pubblico di Canale 5 per sempre. Qualche tempo dopo, il conduttore si sarebbe spento a causa di un carcinoma e il suo addio alla tv è avvenuto in una delle sue più importanti creazioni.

Ed è così che Canale 5 vuole ricordare uno dei padri fondatori della televisione italiana. Corrado, conosciuto semplicemente così (senza cognome), era un grande uomo dello spettacolo: a lui risalgono grandi programmi che ancora oggi portiamo avanti come il Festival di Sanremo e Domenica In.

A introdurre la puntata di questa sera sarà Gerry Scotti, colui che ha ereditato la conduzione della Corrida dopo la scomparsa del suo ideatore. “Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere del presentatore, la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile”, ha spiegato Scotti.

Tutto quello che c’è da sapere su Corrado

Ma dove vedere La Corrida questa sera? Dal 2018, il programma è stato portato su Rai 1 abbandonando Mediaset, affiancandolo a Carlo Conti. Vediamo dove vedere la puntata speciale dell’8 giugno 2019.

La Corrida omaggio a Corrado streaming | Dove vedere in tv

La Corrida – Omaggio a Corrado va in onda questa sera, sabato 8 giugno 2019, su Canale 5. Il canale ammiraglio mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 505 per la versione HD. Se disponete di un abbonamento Sky, potete trovarlo anche al tasto 105.

La Corrida omaggio a Corrado streaming | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire l’appuntamento speciale con la Corrida tramite pc, smartphone e tablet può farlo in diretta streaming grazie a MediasetPlay, la piattaforma che carica gratuitamente i contenuti dei canali Mediaset. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.

La Corrida omaggio a Corrado vi aspetta l’8 giugno 2019 in prima serata (21:20) su Canale 5.