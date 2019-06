Di Maio Grillo riorganizzazione M5s | Il capo politico del M5s Luigi Di Maio ha incontrato Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento. I due hanno pranzato insieme a Bibbona, in Toscana, e hanno discusso della riorganizzazione del Movimento Cinque Stelle, che negli ultimi mesi ha affrontato momenti difficili, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni europee.

“Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese”, hanno detto fonti del M5s all’Ansa, riferendo la posizione di Luigi Di Maio.

Il M5s ha attraversato settimane di difficoltà, che hanno visto – tra le altre cose – un voto sulla piattaforma Rousseau per confermare Luigi Di Maio al ruolo di capo politico del M5s.

Intanto, il Movimento Cinque Stelle sta affrontando difficoltà in Europa, a causa delle alleanze. Uno dei rischi è che gli europarlamentari eletti con il M5s finiscano nel gruppo dei non iscritti, dal momento che tutte le altre opzioni non sembrano così praticabili. Il M5s aveva provato a stringere delle alleanze pre-voto, ma tutti i partiti europei con cui aveva trovato un accordo non sono neanche entrati nel parlamento Ue.

Oggi, 8 giugno 2019, Luigi Di Maio ha smentito categoricamente l’ipotesi che aprirebbe alla possibilità di Enrico Letta al ruolo di presidente del Consiglio europeo.