Dazi Usa Messico accordo | “Sono lieto di informarvi che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Messico”. Ad annunciarlo è il presidente Donald Trump, dopo tre giorni di negoziati con il paese confinante. Il raggiungimento dell’accordo significa che non scatteranno le tariffe commerciali che sarebbero dovute entrare in vigore nei prossimi giorni.

“Le tariffe che dovevano essere applicate dagli Usa da lunedì contro il Messico sono dunque sospese a tempo indeterminato. Il Messico, a sua volta, ha accettato di adottare misure forti per arginare la marea di immigrati attraverso il nostro confine meridionale. Questo è stato fatto per ridurre, o eliminare, l’immigrazione illegale proveniente dal Messico negli Stati Uniti”, ha scritto Trump su Twitter.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 giugno 2019