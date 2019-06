🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 7 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Music Awards 2019 | Olanda-Inghilterra | All together now | The departed

ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2019 – VENERDÌ – Serata interessante, quella di venerdì 7 giugno. La stagione delle fiction è ormai giunta al termine (almeno in gran parte), eppure i canali della televisione italiana tentano d’intrattenere il proprio pubblico con appuntamenti importanti, come quello di ieri sera su Rai 1.

Importante traguardo per Pippo Baudo, celebre conduttore di Sanremo che ha compiuto 83 anni e 60 di carriera e li ha festeggiati proprio in televisione, in onda su quel canale a cui deve tutto (o viceversa).

In compenso, Canale 5 ha proposto in prima serata un film con Charlize Theron. Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti di venerdì 7 giugno 2019?

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

Ascolti tv 7 giugno 2019 | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la serata è stato Buon compleanno…Pippo, il mega evento dedicato a Pippo Baudo e alla sua doppia festa (per l’età e la carriera). L’evento dedicato al conduttore ha conquistato 4.201.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Al secondo posto si classifica Canale 5 con Atomica Bionda, il film con una sensuale e letale Charlize Theron che ha ottenuto soltanto 1.400.000 spettatori agli ascolti pari al 7.6% di share.

Su Rai 2, Ossessione Omicida ha coinvolto 1.043.000 spettatori pari al 5% di share, mentre su Italia 1 Il Cosmo sul comò ha catturato l’attenzione di 1.272.000 spettatori (6.4%), un risultato quasi pari a quello di Canale 5.

Rai 3 ha mandato in onda Smetto quando Voglio – Masterclass che ha interessato 840.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%, mentre Rete4 con Quarto Grado ha coinvolto 1.210.000 spettatori con il 7.6% di share.

Su La7 Propaganda Live ha ottenuto 931.000 spettatori agli ascolti con uno share del 5.8%, mentre su TV8 4 Hotel ha coinvolto 332.000 spettatori con l’1.9% di share.

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 547.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv 7 giugno 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fase di access prime time il programma più seguito è stato comunque Buon Compleanno Pippo partito alle 20:30 su Rai 1, coinvolgendo 3.591.000 spettatori con il 18%.

Su Canale 5, Striscia la Notizia ha interessato 3.552.000 spettatori con uno share del 17.5%, mentre su Rai 2 Tg2 Post ha coinvolto 864.000 spettatori con il 4.2% di share.

Su Italia 1 CSI ha appassionato 893.000 spettatori con il 4.9% di share e Un Posto al Sole 1.423.000 (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha coinvolto 832.000 individui (4.4%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha colpito 1.355.000 spettatori (6.9%).

Su TV8 4 Ristoranti ha appassionato 453.000 spettatori con il 2.3% di share, mentre sul Nove Chi ti conosce? ha intrigato 213.000 spettatori con l’1.1% di share.