Vanessa Incontrada bastonata sui social per la forma fisica ai Music Awards: “Mettiti a dieta!”

Giovedì 5 giugno, nel corso della diretta dei Seat Music Awards 2019 andati in onda su Rai1, la 40enne catalana è stata presa di mira da molti utenti che sul web hanno criticato ferocemente le sue rotondità.

“Altro che Vanessa Incontrada, ormai sei Vanessa Ingrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”. Non sono mancati però anche i commenti a sostegno della conduttrice che, ieri, era affiancata da Carlo Conti alla guida del programma musicale.

“Vanessa sei l’orgoglio delle donne curvy!”, si legge tra i commenti. In difesa della bella spagnola anche la modella curvy Elisa D’Ospina: ” In preda al delirio della bella musica italiana mi sono persa i soliti idioti che hanno da ridire sul fisico di Vanessa Incontrada.

Una polemica sterile che ogni anno si riaccende sottolineando la vostra deficienza ed esaltando la sua bellezza”, ha scritto su Twitter l’opinionista del programma tv Detto Fatto.

Non è la prima volta che la presentatrice e attrice originaria di Barcellona è vittima di insulti sui social. Per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui era apparsa senza trucco, l’attrice si era beccata critiche e insulti.

